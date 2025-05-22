Строительство моста в Усвятах не требует раскопок – комитет по охране ОКН

Во время строительства пешеходной переправы через протоку между озерами Городечное и Усвятское в поселке Усвяты не было допущено нарушений в теме археологического сопровождения. Об этом начальник отдела государственного контроля комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Екатерина Иванова сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
По результатам обращения представители комитета выезжали в Усвяты и проводили мероприятия государственного контроля, в результате которого было установлено, что нарушений не выявлено.
«Псковский археологический центр заключил договор с организацией-подрядчиком "Дорстрой-Инновация", они выезжали и проводили археологическое сопровождение на данном участке, в результате которого установили, что именно на данном этапе проведение археологического наблюдения или раскопок не требуется», – добавили в комитете
В заключении указано, что в ходе археологического сопровождения проводимых земляных работ было установлено, что земляные работы проводятся в балластном насыпном грунте, в связи с чем на данном этапе проведения работ продолжение археологических исследований не требуется.
«Сначала было решение, что на четвертом котловане нужно будет проводить раскопки. Но в последствии, в присутствии того же заявителя, был составлен протокол и принято решение, что работы будут изменены. Четвертый котлован они вообще делать не будут, будет возведена насыпь, которая будет укреплена габионами. Земляные работы проводиться не будут. Нарушения в области археологии нет», — заключила Екатерина Иванова.
Ранее сообщалось, что депутат Псковского областного Собрания от «Яблока» Артур Гайдук обратился в Министерство культуры РФ, Эрмитаж и УМВД России по Псковской области по поводу строительства пешеходной переправы через протоку между озерами Городечное и Усвятское в поселке Усвяты.