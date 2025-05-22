Культура

Строительство моста в Усвятах не требует раскопок – комитет по охране ОКН

Во время строительства пешеходной переправы через протоку между озерами Городечное и Усвятское в поселке Усвяты не было допущено нарушений в теме археологического сопровождения. Об этом начальник отдела государственного контроля комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Екатерина Иванова сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

«Нам в начале этого года, в январе-феврале, уже поступали обращения, в соответствии с которым работа в Усвятах на объекте культурного наследия федерального значения "Стоянка" проведена с нарушением обязательных требований, при этом гражданин ссылался на экспертизу на сайте нашего комитета. Мы провели проверочное мероприятие и в рамках рассмотрения обращения установили, что тот проект, который впоследствии был размещен на сайте комитета, не прошел строительную экспертизу, в связи с чем пришлось делать корректировки. Соответственно, в плане мероприятий по обеспечению сохранности памятников археологии тоже пришлось разрабатывать новый план, который был нами согласован. Работы проводились в соответствии с этим планом. Наш заявитель об этом не знал», — рассказала Екатерина Иванова.

По результатам обращения представители комитета выезжали в Усвяты и проводили мероприятия государственного контроля, в результате которого было установлено, что нарушений не выявлено.

«Псковский археологический центр заключил договор с организацией-подрядчиком "Дорстрой-Инновация", они выезжали и проводили археологическое сопровождение на данном участке, в результате которого установили, что именно на данном этапе проведение археологического наблюдения или раскопок не требуется», – добавили в комитете

В заключении указано, что в ходе археологического сопровождения проводимых земляных работ было установлено, что земляные работы проводятся в балластном насыпном грунте, в связи с чем на данном этапе проведения работ продолжение археологических исследований не требуется.

«Сначала было решение, что на четвертом котловане нужно будет проводить раскопки. Но в последствии, в присутствии того же заявителя, был составлен протокол и принято решение, что работы будут изменены. Четвертый котлован они вообще делать не будут, будет возведена насыпь, которая будет укреплена габионами. Земляные работы проводиться не будут. Нарушения в области археологии нет», — заключила Екатерина Иванова.

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Ранее сообщалось, что депутат Псковского областного Собрания от «Яблока» Артур Гайдук обратился в Министерство культуры РФ, Эрмитаж и УМВД России по Псковской области по поводу строительства пешеходной переправы через протоку между озерами Городечное и Усвятское в поселке Усвяты.