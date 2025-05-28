Культура

Выставка народной, индустриальной и авторской игрушки откроется в Изборске

30 мая, накануне Международного дня защиты детей, в Государственном музее-заповеднике «Изборск» – в экспозиции Дома купца Шведова откроется выставка народной, индустриальной и авторской игрушки XIX-XX веков «На золотом крыльце сидели…» из собрания Новгородского государственного объединённого музея-заповедника, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Экспонаты выставки – персонажи фольклора и герои сказок, утончённые придворные дамы в роскошных платьях и театральные куклы, пупсы и фарфоровые куклы-барышни, кукольная мебель и кукольный обиход.

«Особое место занимают игрушки эпохи СССР, отражающие классический состав игрушечного мира: разнообразные куклы, одетые в соответствии с модой того времени, мягкие зверюшки, а также куклы – персонажи популярных мультипликационных и художественных фильмов», – рассказали в музее.

Выставка откроется по адресу: Изборск, улица Печорская, дом 32; работать будет ежедневно с 10:00 до 18:00.