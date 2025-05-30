Экспонаты псковского музея станут темой Александро-Невских бесед

Псковичей приглашают на очередные Александро-Невские беседы в воинском храме святого Александра Невского 5 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
Тема: «О чем расскажет экспонат? История героев Великой Отечественной войны через экспонаты Псковского музея-заповедника. Продолжение».
Лектор: Юрий Конов, старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника
Лекция начнется в 18:00. Беседа состоится при библиотеке храма Александра Невского (улица Максима Горького, 67). Справки по телефону: (8112)72-14-41