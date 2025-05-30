Культура

​​День Святой Троицы отметят в псковском музее

​​День Святой Троицы отметят в псковском музее. В праздничный день, 8 июня, пройдут сразу несколько тематических экскурсий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Выставка «Образы Мелётовской стенописи» приурочена к 560-летию росписи церкви Успения Богородицы в селе Мелётово и повествует об уникальном памятнике высочайшего художественного уровня – свидетеле расцвета псковской монументальной живописи в середине XV века.

На экскурсии в будут представлены образы раннехристианских мучеников, написанные кистями псковских мастеров, и среди них – уникальные сюжеты, не имеющие аналогов в мировой живописи.

Экскурсия «Псковский кром – Дом Святой Троицы» пройдет в 13:00. В ходе экскурсии гости узнают о том, как происходило осмысление жителями своего города как Дома Святой Троицы, а также о возведении целого комплекса храмов в Довмонтовом городе, о формировании особой соборной системы церковного управления. Со времен княгини Ольги – одной из первых христианок на Руси, когда, по преданию, она повелела поставить на кромском мысу храм во имя Святой Троицы, Псков становится Домом Святой Троицы.

Печатью «Святыя Троицы» псковичи утверждали грамоты, принятые Господином Псковом на вече, «Потягнем за Святую Троицу» – обращался князь Довмонт к жителям города перед битвой.