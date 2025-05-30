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Культура

Пенсионеров приглашают на экскурсии в псковском музее в первую среду июня

03.06.2025 20:00|ПсковКомментариев: 0

Экскурсии для пенсионеров по специальному предложению проведут в первую среду месяца в Псковском музее-заповеднике, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В среду 4 июня состоится сборные экскурсии по тематическим экспозициям Поганкиных палат в 12:00 и 16:00.

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (улица Некрасова, 7). Телефон для записи: +78112663311.

Также в среду пройдет сборная экскурсия по тематической выставке «Дело в шляпе» в 13:00.

Место встречи: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2). Телефоны для записи: +78112292259 и +79113580816.

«Дело в шляпе» - это совместный выставочный проект Псковского и Рязанского музеев-заповедников. Научные сотрудники подготовили головные уборы различных народностей, которые издревле проживали на рязанской земле.

Источник: Псковская Лента Новостей
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