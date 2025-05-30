Культура

Межмузейная выставка головных уборов открылась во Дворе Постникова в Пскове

Открытие выставки «Дело в шляпе» состоялось во Дворе Постникова в Пскове сегодня, 30 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Марина Игнатьева / ПЛН

«Дело в шляпе» - это совместный выставочный проект Псковского и Рязанского музеев-заповедников. Научные сотрудники подготовили головные уборы различных народностей, которые издревле проживали на рязанской земле.

Открытие началось с выступления концертмейстера группы саксофонов Эстрадно-джазового оркестра Псковской области Ильи Гаврюсева. Далее генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова представила гостям выставочный проект и отметила, что здесь каждый, кому интересен фольклор, увидит интересные образцы народной одежды южных регионов.

«Шляпки, шляпы, перчатки ушли из нашей жизни. Поэтому, придя на эту выставку, можно совершить путешествие во времени. Сейчас появился интерес к русским традиционным вещам. Неслучайно появляются направления, где используется русский орнамент, крой русского платья. Это радует и вдохновляет!» - поделилась Светлана Мельникова.

Кураторами выставки выступили сотрудники Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника - заведующая выставочным отделом Наталья Штефанюк и старший научный сотрудник выставочного отдела Надежда Аравина. Они провели экскурсию для посетителей.

Псковичи и гости города смогут посетить выставочный проект «Дело в шляпе» до августа 2025 года.