Межмузейная выставка головных уборов открылась во Дворе Постникова в Пскове

Открытие выставки «Дело в шляпе» состоялось во Дворе Постникова в Пскове сегодня, 30 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Марина Игнатьева / ПЛН
«Дело в шляпе» - это совместный выставочный проект Псковского и Рязанского музеев-заповедников. Научные сотрудники подготовили головные уборы различных народностей, которые издревле проживали на рязанской земле.
Открытие началось с выступления концертмейстера группы саксофонов Эстрадно-джазового оркестра Псковской области Ильи Гаврюсева. Далее генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова представила гостям выставочный проект и отметила, что здесь каждый, кому интересен фольклор, увидит интересные образцы народной одежды южных регионов.
Кураторами выставки выступили сотрудники Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника - заведующая выставочным отделом Наталья Штефанюк и старший научный сотрудник выставочного отдела Надежда Аравина. Они провели экскурсию для посетителей.
Псковичи и гости города смогут посетить выставочный проект «Дело в шляпе» до августа 2025 года.