Культура

Выставка «Первый государственный человек и устроитель России» откроется в Изборске

13 июня в 12:00 на восточном прясле Изборской крепости откроется выставка «Первый государственный человек и устроитель России», посвященная 420-летию со дня рождения уроженца Псковской земли Афанасия Ордина-Нащокина (1605–1680), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Афанасий Ордин-Нащокин родился в 1605 году в городе Пскове (родовое поместье – в городе Опочка Псковского уезда) в скромной семье мелкопоместных городских дворян Ординых-Нащокиных. Блестящая дипломатическая карьера Ордина-Нащокина увенчалась в 1667 году заключением судьбоносного для России Андрусовского договора с Речью Посполитой, когда наш пскович был назначен на пост главы Посольского приказа с титулом «Государственной большой печати и государственных великих посольских дел оберегатель». Эта высокая державная должность с ведением Смоленского и Малороссийского приказов позволяет считать А. Л. Ордина-Нащокина первым государственным канцлером Русского царства.

Вернувшись на малую родину в 1671 году, он поселился в Крыпецком монастыре, где постригся в монахи под именем Антония. В последние годы жизни великий уроженец Псковской земли занимался благотворительностью: построил в Пскове церковь Казанской Божией матери, обустраивал монастырь Николая Чудотворца в селе Любятово.

«Псковичи бережно хранят память о своем замечательном земляке, и этой выставкой мы отдаем свою дань заслугам Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина – выдающегося государственного и военного деятеля России XVII столетия, блестящего дипломата, преобразователя и устроителя органов власти, экономиста, законотворца, во многом предвосхитившего и подготовившего реформы Петра Великого», - отметили в музее.

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Выставочный проект представляют Государственный музей-заповедник «Изборск» и отделение Российского исторического общества в Псковской области совместно с представительством МИД в Пскове и Санкт-Петербургским Морским собранием.