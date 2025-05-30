Культура

Открыть тайны сюжетов японской гравюры предлагают псковичам

В грядущую субботу состоятся сборные экскурсии по выставке «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, гостей познакомят с подлинными гравюрами загадочной Японии XVIII-XIX веков.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«История и легенды, шифры и загадки, природа и театр – это путешествие по сюжетам будет крайне занимательным», - отметили в музее.

Экскурсии проведут 14 июня в 11:00 и 14:00. Адрес: улица Олега Кошевого, 2.

Телефон для записи: +78112292259.

Напомним, торжественное открытие выставки японской гравюры XVIII–XIX веков «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове» состоялось в выставочных залах музейного комплекса «Двор Постникова» 29 ноября.