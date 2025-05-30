Культура

Праздничный концерт ко Дню России проходит в псковском Зелёном театре

Праздничный концерт ко Дню России проходит в эти минуты в Зелёном театре Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры городской администрации.

Фотографии: управление культуры администрации Пскова

«Зрителей ждут яркие хореографические постановки, песни и проникновенные стихотворения в исполнении любимых творческих коллективов и солистов Пскова. Конечно же, будут сюрпризы - премьеры новых композиций. Ждем с нетерпением! Обязательно приходите на концерт всей семьёй, зарядитесь позитивом и наслаждайтесь праздником вместе с нами!» - призвали в управлении.

Напомним, около 300 культурных, патриотических, просветительских и спортивных мероприятий проходит в Псковской области в рамках празднования Дня России, который отмечается 12 июня.