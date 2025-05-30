Культура

Выставка «Первый государственный человек и устроитель России» открылась в Изборске

На восточном прясле Изборской крепости открылась выставка «Первый государственный человек и устроитель России», посвященная 420-летию со дня рождения славного сына Псковской земли – Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина, сообщили Псковской Ленте Новостей в Изборском музее.

Выставочный проект подготовлен Государственным музеем-заповедником «Изборск» и отделением Российского исторического общества в Псковской области совместно с Представительством МИД в Пскове и Санкт-Петербургским Морским собранием.

На церемония открытия выставки с приветственными речами выступили директор музея Наталия Дубровская, председатель Санкт-Петербургского Морского собрания, капитан 1-го ранга, кандидат военных наук Сергей Ирютин, атташе Представительства МИД в Пскове Марк Плотников, член Попечительского Совета музея-заповедника «Изборск» Сергей Савин.

Открывшаяся выставка – дань памяти замечательному уроженцу Псковской земли Афанасию Лаврентьевичу Ордину-Нащокину (1605–1680) – выдающемуся государственному и военному деятелю России XVII столетия, блестящему дипломату, первому канцлеру Русского царства, родоначальнику отечественного флота, преобразователю и устроителю органов власти, экономисту, создателю международной почты и первой кредитной организации (банка), законотворцу, во многом предвосхитившего и подготовившего реформы Петра Великого.