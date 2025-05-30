Культура

Фестиваль «Довмонт Псковский» подготовил спецплощадки для мужской половины гостей

Фестиваль «Довмонт Псковский» подготовил для мужской половины гостей специальные площадки, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

Изготовление кольчуги



Кольчуга – один из символов Средневековья. У участников будет уникальная возможность понаблюдать за работой мастера кольчужника раннего средневековья. Они смогут увидеть процесс создания кольчужных колец с последующим изготовлением из них кольчужного доспеха.

Мастерская кожевенника

Кожевенное ремесло на Руси известно уже с VI века нашей эры. Из кожи делали обувь, ремни, сумки и даже доспехи. У посетителей площадки будет уникальная возможность увидеть инструменты для работы с кожей и узнать особенности раскроя древнерусского кошелька.

Кузнечное ремесло

Псков издревле славился мастерством своих кузнецов. Город даже называли кузнечной столицей России – практически в каждой псковской семье был кузнец. На фестивале гости могут попробовать себя в этом нелегком, но интересном ремесле под руководством опытных мастеров.

Лучный тир

Стрельба из лука – это древнее искусство и охотничье ремесло. «Довмонт Псковский» предлагает гостям окунуться в атмосферу средневековых традиций и овладеть техникой и навыками стрельбы из лука.

Резьба по дереву

Ремесло по дереву или резное ремесло – вид искусства, встречается в культурах народов с самого разного времени. В Средние века мастера резьбы часто создавали предметы быта, украшали фасады домой и даже изготавливали религиозные скульптуры. На мастер-классе гости узнают все тонкости работы с деревом и увидят процесс изготовления деревянный изделий.

Мастер-класс по росписи щитов

Щит – это не только защита и спасение в бою, но и символ принадлежности войску, дружине, дому. Участники мастер-класса смогут украсить щит уникальным рисунком и сделать его отражением не только копий и стрел, но и собственной личности.

Сусловарение

На этой площадке предлагается узнать о всех тонкостях создания первоклассной браги или медовухи.

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Напомним, что для женской аудитории на фестивале также представят интересные мастер-классы