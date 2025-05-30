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Культура

Наталия Дубровская: Крестам на Изборской крепости ничего не угрожает

16.06.2025 17:08|ПсковКомментариев: 0

Кресты на западной стене Изборской крепости находятся в удовлетворительном состоянии, им ничего не угрожает, сообщила Псковской Ленте Новостей директор Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

Фотографии: Сергей Огнев. Крест 2 года назад

В редакцию ПЛН поступили многочисленные жалобы на состояние крестов Изборской крепости. 

В официальном ответе музея на запрос Псковской Ленты Новостей говорится, что 30 мая 2025 года Государственный музей-заповедник «Изборск» направил в Министерство культуры Российской Федерации заявку о разработке проектной документации на противоаварийные работы на западной стене (включая кресты) Изборской крепости - памятнике военного зодчества XIV-XVII веков.

Кресты сегодня
 

Директор подчеркнула, что все реставрационные работы на Изборской крепости проводятся исключительно по регламентам, определенным Министерством культуры России.

«Сегодня, 16 июня, в Министерстве культуры Российской Федерации прошло заседание коллегии, на котором заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Алексеевна Голикова сообщила, что в срок до 2030 года в России будет отреставрировано более 1000 объектов культурно-исторического наследия, в целом программа реставрации продлится до 2045 года. Поскольку Государственный музей-музей заповедник входить в число 72 федеральных музеев, мы ожидаем скорейшего ответа на нашу заявку и начало реставрационных работ. Мы готовы заверить читателей ЭПИ "Псковская Лента Новостей", что в настоящее время состояние крестов на западной стене Изборской крепости удовлетворительное, их сохранности ничто не угрожает», - уточнила Наталия Дубровская.

Добавим, между башнями Вышка и Рябиновка, на западной стене крепости находятся три больших каменных креста. Кресты расположены в самом опасном месте и служили символами «небесной защиты» города. Расположение каменных крестов на западной стене не случайно, именно эта сторона крепости первой принимала на себя удар врагов. 

Пресс-портрет
Дубровская Наталия Петровна
Источник: Псковская Лента Новостей
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