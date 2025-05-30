Культура

Елена Матин: Псковский музей является одним из крупнейших игроков в сфере культурного туризма региона

В последнее время экскурсионная деятельность Псковского музея-заповедника переживает новый виток развития. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Беседка» рассказала начальник экскурсионной службы Псковского музея-заповедника Елена Матин.

Она отметила, что в будущем году музей отметит 150-летний юбилей, за время своего существования псковский музей «имел разный статус и функционал».

«В том или ином виде экскурсионная деятельность музея велась всегда, потому что она является одним из основных направлений в работе музея. В формате, в котором она существует сейчас, она сформировалась в 1979 году, когда музей получил статус "Псковский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"», - рассказала Елена Матин.

В 2021 году в музее была создана экскурсионная служба, она значительно расширилась в связи с получением Псковским музеем-заповедником статуса федерального.

«Сейчас это служба с более широким функционалом. Как вы знаете, в городе Пскове множество музейных объектов, всего их около двадцати, четыре расположены в области и являются нашими филиалами. Поэтому наш музей по праву считается одним из ведущих участников в сфере культурного туризма региона», - отметила Елена Матин.

По ее словам, в связи с такой большой географией музея экскурсионная служба старается соответствовать статусу и проводить экскурсии на высоком профессиональном уровне, используя современные технологии в своей работе.

«Основная наша и главная задача, согласно государственному заданию, - это проведение экскурсий. И, естественно, они должны быть на высоком и качественном уровне», - заключила начальник экскурсионной службы.