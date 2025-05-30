Культура

Псковский музей провел более 5 тысяч экскурсий за прошлый год

Экскурсионная служба Псковского музея-заповедника провела более 5 тысяч экскурсий в 2024 году, а за первое полугодие текущего года количество экскурсий составило более 800. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Беседка» рассказала начальник экскурсионной службы Псковского музея-заповедника Елена Матин.

Она подчеркнула, что работа в музее кипит, однако не ограничивается только проведением экскурсий.

«Мы еще занимаемся приемом посетителей. Это очень важная веха в нашей работе. В Приказной палате и в главном корпусе музея расположены информационные центры, которые помогают посетителям ориентироваться на территории наших объектов, предоставляя информацию о графике работы и режиме. Но мы стараемся не ограничиваться только музейной информацией. Туристы, посещающие Псков, часто интересуются, где можно вкусно поесть, куда ещё стоит съездить, помимо Пскова, Изборска, Печор и Пушкиногорья, и как провести время после насыщенного дня. И мы стараемся на эти вопросы отвечать, чтобы люди себя чувствовали комфортно не только на музейных объектах, но и в регионе», - подчеркнула Елена Матин.

Помимо основного состава экскурсоводов, служба привлекает к работе научных сотрудников и других специалистов.

«У них разная экскурсионная нагрузка, разная специализация, но они нам, например, в праздничные дни, когда очень большое количество запросов на экскурсии, помогают», - рассказала Елена Матин.

Гостья студии также подчеркнула, что музей контролирует и курирует работу филиалов, помогает им в технических вопросах и подготовке экскурсий.

«Мы следим за фирменным стилем музея, соблюдением деловой этики, потому что современный посетитель музея на это очень обращает внимание», - отметила она.

По ее словам, первое, что сделали, когда образовалась экскурсионная служба: нарядили всех в фирменные жилеты. «На праздники мы надеваем белые рубашки», - уточнила Елена Матин и отметила, что служба приема прошла специальную подготовку, чтобы сотрудники могли вежливо и тактично общаться с посетителями.

«Музей – это все равно сфера интеллектуальных услуг. Театр начинается с вешалки, а наш музей начинается с информационной стойки, со службы приема», - заключила Елена Матин.