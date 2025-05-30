Культура

Елена Матин: Мы следим за тем, чтобы наши экскурсоводы не рассказывали чушь

В последние годы в России усилили контроль за нелегальной деятельностью, включая туристическую сферу. Теперь экскурсоводы и гиды обязаны проходить аттестацию, чтобы работать официально. Непрофессиональные экскурсоводы опасны тем, что могут предоставлять низкокачественные услуги посетителям, а также вводить их в заблуждение. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Беседка» рассказала начальник экскурсионной службы Псковского музея-заповедника Елена Матин.

Она отметила, что из-за недобросовестных экскурсоводов страдает качество экскурсии.

«Ты не знаешь, насколько достоверно такой экскурсовод тебе расскажет историческую правду», - пояснила гостья студии.

Елена Матин подчеркивает, что музей следит за тем, чтобы их экскурсоводы не рассказывали «чушь или какие-то легенды, или сказки, которые вычитаны в каких-то непонятных источниках». Она уверена, что экскурсия должна быть на высоком профессиональном уровне, подкреплена правильными научными источниками.

«Экскурсия должна быть на высоком профессиональном уровне, подкреплена правильными научными источниками, и поэтому подобная аккредитация даёт гарантию, что человек, который приобрёл экскурсию подобного экскурсовода, заплатил деньги, получит достоверную информацию об истории региона, о его культуре, что его не будут вводить в заблуждение», - отметила Елена Матин.

На текущий момент основной состав экскурсионной службы состоит из 8 человек, включая организатора экскурсий.

«Это люди с обязательным высшим образованием в гуманитарной сфере. Это обязательно. У нас работают и педагоги, и историки, и филологи, и профессиональные экскурсоводы с большим опытом, которые к нам пришли из других туристических фирм города», - пояснила Елена Матин.

По ее словам, если у новых сотрудников нет необходимого образования, они проходят переподготовку на курсах повышения квалификации в Псковском государственном университете или в Российском международном агентстве туризма.

«Профессионалы, которые у нас работают с большим опытом, уже могут проводить более 20 экскурсий на разные темы», - добавила она.

Елена Матин подчеркнула, что «музеи - это не только Кремль и Поганкины палаты». У экскурсоводов есть возможность проводить экскурсии практически на всех объектах музея, а также водить экскурсии по городу.

«Они аккредитованы в Печорах, могут придумать и разработать любую тему, актуальную и интересную на сегодняшний момент», — уточнила гостья студии.

Кроме того, экскурсии проводятся на нескольких языках, включая английский, французский и немецкий.

«В живом режиме. У нас есть сильный француз, а также те, кто знают английский язык. На английском языке мы можем предложить экскурсию по Кремлю, на французском - практически по всем музейным объектам», - рассказала Елена Матин.

Начальник экскурсионной службы Псковского музея-заповедника также отметила, что в музее функционирует сильнейшая методическая служба. «19 лет при музее шли курсы подготовки экскурсоводов. Их готовили наши методисты, которые курируют работу экскурсоводов, помогают им с материалами для новых экскурсий и следят за качеством подачи материала. Поэтому в музейной сфере наши экскурсоводы считаются сильнейшими», - добавила она.

Елена Матин также отмечает, что музейные экскурсоводы прошли аккредитацию при комитете по туризму Псковской области. «На самом деле, музейным экскурсоводам это необязательно, мы работаем на своих объектах, но, так как мы выходим в город, аттестацию они прошли, и новые сотрудники также её обязательно пройдут», - заключила гостья студии.