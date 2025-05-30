Культура

Елена Матин: Несправедливо, что в Печорах туристы посещают в основном только монастырь

Туристам при визите в Печоры стоит обязательно посещать не только Псково-Печерский монастырь, но и Музей истории города Печоры - для полной картины. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Беседка» рассказала начальник экскурсионной службы Псковского музея-заповедника Елена Матин.

Начальник экскурсионной службы Псковского музея-заповедника Елена Матин призвала обратить внимание на богатый исторический музей города Печоры, подчеркнув его значимость для полного восприятия местной культуры и традиций. По её словам, многие туристы недооценивают значение музея, связывая визит в Печоры исключительно с Псково-Печерским монастырем.

«Хотела бы отдельно сказать про Музей истории города Печоры. Мы тоже туда организуем туры. Я считаю, что не совсем справедливо, когда люди ассоциируют Печоры только с монастырем. А музей истории они обходят стороной, считая, что это какая-то нафталиновая история, что это неинтересно. А на самом деле музей замечательный, экспозиции посвящены истории города, современного неолита, прекрасная выставка сето, это финно-угорский малочисленный народ, который проживает на территории Псковской области», - заявила Елена Матин.

По мнению начальника экскурсионной службы, именно сочетание исторического погружения в музее и последующего осмотра красивого, отреставрированного города создаёт полноценное восприятие Печор.

«Когда ты сходил в музей, послушал историю города, погулял по городу, он сейчас у нас красивый, отреставрированный, очень приятно по нему гулять, и уже как ключевая точка ты заходишь в монастырь, вот тогда представление о Печорах у тебя складывается полное. Поэтому считаю, что немножко несправедливо, что люди обходят музей стороной. Мы уже сделали две поездки туда, и группы набираются. Надеюсь, что мнение о музее изменится, и народу там будет больше», - заключила Елена Матин.