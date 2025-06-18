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Культура

Стала известна программа праздника «Накануне Купалы» в Полистовском заповеднике

20.06.2025 17:53|ПсковКомментариев: 0

Стала известна программа фольклорного праздника «Накануне Купалы», который пройдет в Полистовском заповеднике 5 июля. Место проведения - деревня Гоголево Локнянского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике. 

Фотографии: газета «Восход»

Предварительная программа

13:00 Локнянский народный театр покажется в Доме культуры представление для детей «Кто в лесу главный».

14:00 начало работы площадок фестиваля:

  • Плетение венков и женский круг;
  • Молодецкие забавы;
  • Деревенская ярмарка;
  • Наука от Кванториум. Псков;
  • Игры для детей от «Игры нашего двора»;
  • Творческие мастер-классы.

15:00 - концертная программа. В этом году в Гоголево выступят:

  • Коллектив «Веснушки», Ущицы;
  • «Новоржевские Скобари», Новоржев;
  • Ансамбль «Вольница», Махново;
  • Коллектив «Нет проблем», Локня;
  • Коллектив «Племя Си», Сантк-Петербург. 

17:00 - народные забавы:

  • отправляем вниз по Хлавице венки;
  • Купальский костер и хороводы.
 

В течение всего праздника можно:

  • посетить музей крестьянского быта в деревне Гоголево;
  • Прокатиться на вездеходах Полистовского заповедника;
  • Посмотреть фотовыставку про историю деревни;
  • Сделать фотографии на фоне фотозоны.

В программе могут быть изменения. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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