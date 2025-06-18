Стала известна программа праздника «Накануне Купалы» в Полистовском заповеднике

Стала известна программа фольклорного праздника «Накануне Купалы», который пройдет в Полистовском заповеднике 5 июля. Место проведения - деревня Гоголево Локнянского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике.
Фотографии: газета «Восход»
Предварительная программа
13:00 Локнянский народный театр покажется в Доме культуры представление для детей «Кто в лесу главный».
14:00 начало работы площадок фестиваля:
- Плетение венков и женский круг;
- Молодецкие забавы;
- Деревенская ярмарка;
- Наука от Кванториум. Псков;
- Игры для детей от «Игры нашего двора»;
- Творческие мастер-классы.
15:00 - концертная программа. В этом году в Гоголево выступят:
- Коллектив «Веснушки», Ущицы;
- «Новоржевские Скобари», Новоржев;
- Ансамбль «Вольница», Махново;
- Коллектив «Нет проблем», Локня;
- Коллектив «Племя Си», Сантк-Петербург.
17:00 - народные забавы:
- отправляем вниз по Хлавице венки;
- Купальский костер и хороводы.
В течение всего праздника можно:
- посетить музей крестьянского быта в деревне Гоголево;
- Прокатиться на вездеходах Полистовского заповедника;
- Посмотреть фотовыставку про историю деревни;
- Сделать фотографии на фоне фотозоны.
В программе могут быть изменения.