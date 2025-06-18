Культура

Стала известна программа праздника «Накануне Купалы» в Полистовском заповеднике

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Стала известна программа фольклорного праздника «Накануне Купалы», который пройдет в Полистовском заповеднике 5 июля. Место проведения - деревня Гоголево Локнянского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике.

Фотографии: газета «Восход»

Предварительная программа

13:00 Локнянский народный театр покажется в Доме культуры представление для детей «Кто в лесу главный».

14:00 начало работы площадок фестиваля:

Плетение венков и женский круг;

Молодецкие забавы;

Деревенская ярмарка;

Наука от Кванториум. Псков;

Игры для детей от «Игры нашего двора»;

Творческие мастер-классы.

15:00 - концертная программа. В этом году в Гоголево выступят:

Коллектив «Веснушки», Ущицы;

«Новоржевские Скобари», Новоржев;

Ансамбль «Вольница», Махново;

Коллектив «Нет проблем», Локня;

Коллектив «Племя Си», Сантк-Петербург.

17:00 - народные забавы:

отправляем вниз по Хлавице венки;

Купальский костер и хороводы.

В течение всего праздника можно:

посетить музей крестьянского быта в деревне Гоголево;

Прокатиться на вездеходах Полистовского заповедника;

Посмотреть фотовыставку про историю деревни;

Сделать фотографии на фоне фотозоны.

В программе могут быть изменения.