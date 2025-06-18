Культура

Исполнилось 250 лет со дня рождения матери Пушкина

Сегодня, 21 июня, исполнилось 250 лет со дня рождения Н.О. Пушкиной, урождённой Ганнибал, матери А.С. Пушкина. В Государственном музее-заповеднике «Михайловское» рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей о том, как будут отмечать этот день в Святогорье.

Портрет Н.О. Пушкиной. 1810-е годы. Художник Ксавье де Местр. Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Центральное музейное событие этого, в четверть тысячелетия, юбилея Надежды Осиповны Пушкиной — выставка одного предмета. В доме поэта в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское», в гостиной, только сегодня в течение всего дня можно будет увидеть одну из самых ценных реликвий рода Пушкиных старинную, конца XVIII века, икону Воскресение Христа. На обороте образа рукой Натальи Пушкиной, жены поэта, сделана запись о том, что при смерти своей Надежда Осиповна благословила им свою старшую внучку Марию — первенца Александра Сергеевича и Натальи Николаевны. В музее напомнили, что эту меморию, требующую особых условий хранения и экспонирования, показывают гостям только раз в году, в день рождения матери поэта.

Икона «Воскресение Христа» (конец XVIII века) из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Тут же, в музее-усадьбе «Михайловское», на балконе дома поэта, к празднику развернута традиционная выставка усадебных цветочных растений пушкинского времени. По традиции она называется «Сад наш прелестен…», по цитате из письма, отправленного Надеждой Осиповной дочери Ольге из Михайловского 23 июля 1834 года. «За этим определением — «прелестен» — в письме следует: «…в нём много цветов и три цветника, цветы на балконе и в комнатах». Традиция иметь в усадьбе множество цветущих растений сложилась в «золотой век» садово-паркового искусства в России: в конце XVIII — начале XIX столетия, — рассказали в музее. — Не было исключением и Михайловское. Вот и в наше время, как и при Пушкиных, мемориальная усадьба наполнена цветущими растениями».

Подготовили цветочную выставку сотрудники музейной садово-парковой службы. Предполагается, что эта экспозиция будет работать в течение пяти дней, до 25 июня включительно.

Ещё одна строка из праздничной афиши — премьера арт-экскурсии «Прекрасная креолка» известного актёра театра и кино, актёра «Русской антрепризы» имени Андрея Миронова, лауреата международного конкурса «Овация», мастера художественного слова Михаила Драгунова. «Почему современники называли Надежду Осиповну прекрасной креолкой, откуда у неё появилась «привычка к перемене мест», какими были отношения этой необычной женщины и её гениального сына, почему поэт сокрушался «о кратком времени материнской нежности» — обо всём этом мы поговорим на нашей поэтической прогулке по саду Михайловского», — анонсирует свою работу сам артист. Арт-экскурсию Михаил Драгунов будет проводить два дня подряд, сегодня, 21 июня, и завтра, 22-го, уточнили в музее.

И, наконец, к 250-летию Н.О. Пушкиной сотрудники Государственного музея-заповедника «Михайловское» подготовили литературно-музыкальную композицию. В неё вошли не только стихотворения гениального сына «прекрасной креолки», но и сочинения других авторов пушкинского века. Программу проведут на балконе дома поэта в Михайловском, начнут в 13.00. Стать её зрителями и слушателями свободно смогут все желающие.