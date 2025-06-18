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Гуляния на Ивана Купалу и I фестиваль ландшафтного дизайна — в «Михайловском» рассказали о планах на ближайший месяц

23.06.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» напоминает, что завтра, 24 июня, во всех мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» в Бугрово, равно и во всех выставочных залах Научно-культурного центра — санитарный день.

Далее Пушкинский заповедник возобновит приём посетителей по графику высокого сезона. Это означает, что до 31 августа включительно музеи-усадьбы будут работать без выходных с 10.00 до 18.00, а по субботам — с 10.00 до 20.00.

Дмитрий Мясников. Деревня (2015). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В «Михайловском» добавили, что музейная жизнь в конце июня и весь июль в Святогорье будет очень богатой. Так в последние дни завершающегося месяца гости музея-заповедника смогут побывать не только на традиционных обзорных и тематических экскурсиях, но и на арт-экскурсиях и поэтических прогулках с известным актёром театра и кино Михаилом Драгуновым. Далее любителей искусства музей порадует новыми выставками, в том числе — первым показом самого интересного из недавних поступлений в музейные фонды («Первая встреча») и вернисажем по итогам традиционной михайловской практики студентов Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина («Первое впечатление»). Туристов и жителей Пушкиногорья ждут на концертах в рамках многолетнего проекта «Летние вечера в русской усадьбе» в Тригорском, на фольклорном гулянии «Купаленка — ночка маленька» и на музейном празднике «Смородиновый день». Запланированы на июль два больших научных съезда — I фестиваль ландшафтного дизайна «Пушкинский вертоград» и традиционная конференция «Музей. Реставратор. Реставрация» памяти Саввы Ямщикова. В Пушкинском заповеднике подчеркнули, что планы на лето-2025 были свёрстаны так, чтобы занятие по душе и интересу мог выбрать гость любого возраста и любого уровня общекультурной подготовки.

Подробнее об этих и прочих событиях ближайшего месяца в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» можно узнать на официальном сайте учреждения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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