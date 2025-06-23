Санитарные дни стартовали на объектах псковского музея

Санитарные дни в Псковском музее-заповеднике проходят 24, 25 и 26 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
24 июня (вторник) на санитарный день закрыты следующие объекты:
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- Главное здание Псковского музея-заповедника;
- Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Приказная палата Псковского кремля;
- Власьевская башня;
- Плоская башня;
- Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;
- Музей-квартира В.И. Ленина;
- Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;
- Музей-усадьба М.П. Мусоргского;
- Музей-усадьба С.В. Ковалевской;
- Музей истории города Печоры.
25 июня (среда):
- Двор Постникова;
- Палаты у Сокольей башни.
26 июня (четверг):
- Варлаамовская и Высокая башни.
«Просим учитывать данную информацию при планировании посещения объектов музея», - добавили в пресс-службе.