Культура

Завершает работу выставка «Я родом из Дома Святой Троицы…» Патриарх Тихон и Псков»

29 июня – последний день работы выставки, приуроченной к 100-летию блаженной кончины Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

Выставка демонстрирует жизненный путь и служение Патриарха Тихона, его духовную связь с Псковской землей. В пространстве залов Двора Постникова (улица Олега Кошевого, 2) представлено более 100 экспонатов из фондов Псковского музея-заповедника и партнеров выставочного проекта.

Это мемориальные предметы и оригиналы архивных документов, связанные с личностью Патриарха Тихона, а также живописные произведения художника Филиппа Москвитина из цикла «Патриарх Тихон и его время».