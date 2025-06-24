Культура

Поработать на старинном ткацком стане смогут гости «Михайловского» этим летом

Уже в следующую среду, 2 июня, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» можно будет побывать на не самом обычном музейном занятии под названием «Прялá и ткала, весь дом одевала».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это занятие будут проводить в музейном комплексе Пушкинского заповедника в деревне Бугрово — в Доме мельника, где с недавних пор стоит самый настоящий, восстановленный музейным мельником Денисом Виноградовым старинный ткацкий стан. Мастерица из «Михайловского», научный сотрудник музейного отдела массовых мероприятий Ирина Ефимова (по легенде, разработанной специально для этого мастер-класса — местная жительница Гликерья) покажет, как псковские крестьянки в XIX веке работали с таким, достаточно сложном устройством и даже раскроет некоторые ткацкие секреты, какие передавались в каждой семье, от хозяйки к хозяйке, из поколения в поколение.

«Разговор пойдёт не только о технологиях создания холста в условиях обычной избы, но и, например, о традициях и суевериях, сопровождавших эту работу. Гости услышат загадки, поговорки и пословицы о ткачестве и ткачихах, бытовавшие в крестьянской среде. И, конечно, обязательно вспомнят пушкинскую мастерицу, которая чувствовала себя вполне способной в одиночку наткать полотна «на целый мир», — рассказали в «Михайловском».

Занятие ведётся на местном говоре, особо отметили в музее.

В Пушкинском заповеднике также напомнили, что вплоть до 1860-х в псковском Святогорье, в Тригорском, работала ткацкая фабрика. Она была расположена неподалёку от въезда в барскую усадьбу. Крепостные работали здесь с домашним волокном, а изготовленное ими полотно шло на бельё, скатерти и многие другие вещи, которыми пользовались и барские слуги, и владельцы фабрики, а «…лучшие, более тонкие ткани, шли на изготовление приданого барышням».

Планируется, что занятие «Прялá и ткала, весь дом одевала» в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» в июле будут проводить каждую среду. Начало урока — в 12.00.