Культура

Память преподобных Онуфрия и Авксентия Мальских почтили в Мальском Спасо-Рождественском монастыре

Память преподобных Онуфрия и Авксентия Мальских почтили 25 июня в Мальском Спасо-Рождественском монастыре, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Изображение: Изборский музей-заповедник

Онуфрий был учеником преподобного Евфросина Спасо-Елизаровского. Уединившись на Сенной остров, находящийся на Мальском озере, он основал там монастырь. После кончины преподобного его заменил ученик и сподвижник – преподобный Авксентий.

Святые мощи преподобного Онуфрия Мальского хранятся под спудом, в земле под Рождественским храмом.

День памяти преподобных Онуфрия и Авксентия Мальских собрал в обители многих местных жителей. Наряду с другими приняли участие в богослужении и сето, которые много лет живут и молятся на псковской земле.

По окончании литургии состоялся праздничный крестный ход вокруг храма Рождества Христова и придела церкви. В конце всех ждала общая трапеза, на которую сето традиционно принесли блюда национальной кухни.