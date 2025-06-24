Культура

Встреча с психологом и ростовые куклы ждут псковичей с детьми у театра кукол 28 июня

Детей и их родителей приглашают на специальную семейную площадку, организованную в рамках празднования Дня молодежи 28 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Праздник пройдет под открытым небом на площадке у Ольгинского моста, напротив Театра кукол с 15:30 до 17:30.

Маленьких гостей ожидают веселые развлечения, спортивные состязания и множество приятных сюрпризов. Главная особенность праздника – ростовые куклы.

Ресурсный центр всероссийского проекта «Навигаторы детства» организует:

встречу с психологом, рисуночные тесты;

интерактивную спортивную викторину;

интерактивную площадку «Город будущего глазами молодежи».

Региональное отделение «Движения Первых» устроит зону больших спортивных игр. Псковское региональное отделение «Российский Красный Крест» проведет обучение навыкам оказания первой помощи.

Псковское региональное отделение ВСКС представит боевую одежду пожарного, пожарное снаряжение и оборудование для высотных работ.

Псковское региональное отделение «Российские студенческие отряды» покажет 1000 и 1 способ, как занять время с детьми. Профессиональные вожатые организуют для ребят досуг. Родители тоже могут присоединиться к играм и вспомнить своё детство.

Вход свободный и без возрастных ограничений.