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Культура

Воспитанники детского инклюзивного центра набираются сил и впечатлений в «Михайловском»

27.06.2025 09:49|ПсковКомментариев: 0

Концертную программу для гостей и сотрудников Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» подготовили и провели не самые обычные доброхоты — воспитанники детского инклюзивного центра образования «Подсолнух» (Москва).

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, отряд из «Подсолнуха» — давний участник волонтёрского движения: он приезжает в «Михайловское» с 2008 года, ежегодно (исключением стал «ковидный период»). В группах, с которыми работают педагоги-дефектологи, воспитатели из центра и волонтёры (чаще всего, — студенты московских вузов), объединены дети, развивающиеся в соответствии с медицинскими нормами, и ребята с особенностями в развитии.

«В программе двухнедельного пребывания отряда в Пушкинском заповеднике — прогулки по паркам и окрестностям музея, игры на открытом воздухе, творческие развивающие занятия, специальные экскурсии», — рассказали в «Михайловском».

Кроме того, воспитанники «Подсолнуха» оказывают посильную помощь Пушкинскому заповеднику.

«В этом году они, например, заботились о красоте усадебного парка в музее-усадьбе «Тригорское». Детям с особым развитием непереоценимо важно осознавать, что они выполняют настоящую, полезную и важную для окружающих работу», — считают специалисты, работающие в «Подсолнухе».

«В программу творческого вечера, который организовали в этот раз воспитанники из "Подсолнуха" и их опекуны, вошли стихи Пушкина, коротенькие театрализованные представления по мотивам пушкинских сказок и танцевальные номера. Завершили вечер традиционным чаепитием», — рассказали в музее.

Напомним, что в июле—августе текущего года в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» ждут отряды доброхотов из посёлка Карсун Ульяновской области, Москвы, Перми, других городов России. По уже сложившейся традиции волонтёры активно помогают музейщикам выполнять сезонные хозяйственные работы, среди которых прополка травы на усадебных пешеходных дорожках, в цветниках и в ягодниках, полив растений, уборка сена, работа с горшками из-под рассады, уборка бытового мусора вдоль основных туристических маршрутов и валежника в Михайловских рощах, сбор смородины, проч., проч. Помимо собственно работы, на которую тратится не более четырёх часов в день, школьники часто ведут посильные научные исследования на территории музея, руководствуясь как своими учебными интересами, так и заданиями различных музейных служб. Также они занимаются художественным творчеством, дают спектакли и концерты, ходят на богатые музейные выставки и на специально подготовленные для них экскурсии, участвуют в других акциях и событиях, которые летом во множестве проводят музейщики «Михайловского».

Источник: Псковская Лента Новостей
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