Культура

Обряд «заговора на ведьму» совершат в Пушкинском заповеднике в ночь на Ивана Купалу

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начали подготовку к празднованию Иванова дня, или ночи на Ивана Купалу, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Интерактивную фольклорную программу по случаю этого древнего праздника восточных славян запланировали на вечер 5 июля. Назвали её «Купаленка — ночь маленька».

Фото здесь и далее: из архива службы информации музея-заповедника «Михайловское»

«Фольклорную программу на Ивана Купалу мы проводим вот уже много лет — в рамках проекта, который знакомит наших посетителей с народными традициями Святогорья и, шире — России, — рассказывает Ирина Егорова, сотрудник службы массовых музейных мероприятий Пушкинского заповедника, автор михайловского купальского сценария-2025. — В этот раз мы развернём перед участниками праздника историю, в основу которой легла экспедиционная запись древнего обряда — заговора на ведьму. В ней участвуют и водяной, и русалки, но главные действующие лица здесь — Иван да Марья. Однако это не взрослая, возлюбленная пара, а дети — брат и сестра. Мальчик попадает в беду, а девочка в союзе с другими обитателями чудесного купальского мира приходит к нему на помощь…».

В музее особо отметили: такой сценарий предполагает, что среди исполнителей будут не только взрослые, но и юные артисты. В «Михайловском» по такому случаю возлагают большие надежды на воспитанников детской театральной студии «Лукоморье», которая работает при заповеднике. Недавно ребята показали гостям и жителям Святогорья свой новый спектакль «День непослушания» — итоговую работу 2024/2025 учебного года. «Сейчас студия ушла на каникулы, но это не значит, что совсем никакой активности у нас не предвидится, — рассказывает руководитель студии, сотрудник Пушкинского заповедника, режиссёр и педагог Дарина Дементьева. — Те участники, которые остаются летом в Пушкинских Горах, непременно будут участвовать в мероприятиях, которые проводит «Михайловское». И конечно, на праздник Ивана Купалы мы уже задействовали нескольких студийцев».

В Пушкинском заповеднике уточнили, что «Купаленку…» по традиции будут праздновать в музейном комплексе в деревне Бугрово — на подворье мельника около водяной мельницы на речке Луговке, а также в соседней «Пушкинской деревне» — типологической крестьянской усадьбе, воссозданной в том виде, какой её мог видеть ссыльный поэт. Начнут праздник в 20.00.