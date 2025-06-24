Культура

На сайте «Михайловского» открыта виртуальная экскурсия по выставке «Быть достойными Великой Победы»

На экскурсии по большой выставке, открытой в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» к 80-летию Великой Победы, теперь можно побывать не только в реальном, но и в виртуальном пространстве, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Экспозицию, которая называется «Быть достойными Великой Победы», в размещённом на официальном сайте учреждения 17-минутном ролике представляют начальник музейной службы просветительной и выставочной работы Алёна Бойцова и Александр Иванов — художник-график, руководитель отдела экспозиционной и выставочной деятельности музея-заповедника «Михайловское».

На выставке «Быть достойными Великой Победы». Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В музее конкретизировали, что Алёна Бойцова, обращая внимание своих слушателей на те или иные материалы из различных фондовых коллекций и цитируя военные и послевоенные воспоминания пушкиногорцев, рассказывает историю района в военные и послевоенные годы, в частности — о том, как был разрушен и после освобождения от захватчиков возрождён госзаповедник «Пушкинский уголок». И среди прочего показывает вновь обнаруженные сотрудниками «Михайловского» и не экспонировавшиеся ранее документы и фотографии.

Александр Иванов представляет online-экскурсантам особый — интерактивный — раздел выставки, посвящённый печатному делу в годы Великой Отечественной войны и частично воссоздающий полевую типографию. Печатные формы, которые сейчас можно здесь увидеть, были найдены поисковиками на территории Пушкиногорского района, уточняет Александр Иванов. Посетители выставки «в реале» здесь могут сами выполнить оттиск военного фото, предназначенного для фронтовой газеты, а в ходе виртуальной экскурсии это делает сам рассказчик.

Звучит в ролике и песня «Если завтра война…», текст которой написал Василий Лебедев-Кумач, а музыку к нему — братья Даниил и Дмитрий Покрассы. Воспроизводится эта популярная хоровая пьеса на настоящем, второй трети ХХ века, граммофоне.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» напомнили, что проект по созданию виртуальных прогулок, а позднее и экскурсий, стартовал в декабре 2012 года. В музее питают надежду на то, что, примерно познакомившись с экспозицией в её цифровой версии, «виртуальные туристы» захотят побывать музее и «в реале». В частности, с фондовым выставочным проектом «Быть достойными Великой Победы» непосредственно в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) жители и гости региона смогут знакомиться в течение всего года. Билет в эту экспозицию можно оплатить в том числе и «Пушкинской картой».