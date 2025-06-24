Культура

От купальских гаданий до беспроигрышного розыгрыша «за маленький барыш»: что ждёт гостей «Михайловского» в Иванову ночь

Некоторыми деталями будущего фольклорного праздника «Купаленка — ночь маленька» поделились с корреспондентом Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

«Программа, к участию в которой мы приглашаем «гостей со всех волостей», будет организована как интерактивное театральное действо с не самым стандартным сюжетом, — рассказывает Ирина Егорова, сотрудник службы массовых музейных мероприятий Пушкинского Заповедника, автор михайловского купальского сценария-2025.

«Впрочем, в истории, которую мы покажем и расскажем участникам гуляний, будет много традиционных для купальских историй персонажей. Это и водяной, обитающий в мельничном пруду, и владелицы речного жемчуга — русалки, которых мы так часто встречаем в произведениях Александра Сергеевича, — продолжает Ирина Егорова и отмечает, что в течение почти трёхчасового интерактива гостям «Купаленки…» предложат не только яркое фольклорное представление, но и самые разные «ярмарочные» развлечения. В их числе мастер-классы по плетению венков («Кто умеет венок свить — тот умеет жизнь любить»), вязанию веников («Без перевясла и веник рассыпался») и созданию традиционных куколок-купальниц («Кто в куклы не играл – тот счастья не видал»). Гостей ждут на купальских гаданиях («Отвяжись худая жись, привяжись хорошая») и на площадках для игр и состязаний («У нашего молодца забавам нет конца»). Для посетителей готовят фотозоны («На этом негативе — будь на позитиве») и даже беспроигрышную лотерею («За маленький барыш ждет вас этот розыгрыш»).

«А когда стемнеет, на реке Луговке, посередине мельничной запруды, участники праздника зажгут купальский костёр», — подытожила Ирина Егорова.

В музее напомнили, что гулянья по случаю Иванова дня в Пушкинском заповеднике намечены уже на следующую субботу, 5 июля. По традиции их проведут в музейном комплексе в деревне Бугрово — на подворье мельника около водяной мельницы на речке Луговке, а также в соседней «Пушкинской деревне» — типологической крестьянской усадьбе, воссозданной в том виде, какой её мог видеть ссыльный поэт.

Начнут праздник в 20.00.