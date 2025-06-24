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Культура

К участию в научной конференции памяти Савелия Ямщикова приглашает Пушкинский заповедник

29.06.2025 12:20|ПсковКомментариев: 0

Чуть менее двух недель осталось у потенциальных участников научной конференции «Музей. Реставратор. Реставрация» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», чтобы известить оргкомитет этих чтений о своём желании выступить на них с докладом или сообщением.

Альберт Чаркин. Скульптурный портрет Саввы Ямщикова (2012). Из фондов «Михайловского».

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, подобную конференцию в «Михайловском» будут проводить уже в 16-й раз. Посвящена она памяти историка искусства, реставратора, заслуженного деятеля искусств России, академика РАЕН Саввы Васильевича Ямщикова (8 октября 1938, Москва — 19 июля 2009, Псков) и традиционно проходит в «Михайловском» в годовщину его ухода.

Из года в год в работе конференции принимают участие реставраторы-практики и исследователи истории и теории реставрационного дела, музейные работники, искусствоведы из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Пушкинских Гор и других культурных центров России. К обсуждению в этом году организаторы чтений предлагают ряд тематических направлений, как то: «Музейное хранение художественных ценностей», «Теория и практика реставрации предметов культурного наследия», «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия», «Спасённая красота»: история реставрации музейных предметов и музейных коллекций», «Актуальные проблемы реставрационной отрасли», «Музейные коллекции: формирование, изучение и публикация», «История реставрационного дела в России: имена и судьбы реставраторов», «Савелий Ямщиков: штрихи к портрету».

Заявки о желании представить коллегам по цеху итоги своих изысканий по той или иной теме в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» будут принимать до 10 июля включительно. Форма заявки, требования к предварительному тексту выступления, прочие организационные подробности уже сейчас можно найти на официальном сайте учреждения в разделе «Специалистам → Конференции, семинары → «Музей. Реставратор. Реставрация». Научная конференция памяти С.В. Ямщикова».

Заседания конференции планируется проводить в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы Псковской области, бульв. Гейченко, 1) в период с 17 по 20 июля. В заповеднике особо напомнили, что любой желающий свободно, без каких-либо предварительных согласований может стать слушателем чтений с правом участия в обсуждении услышанного. «Послушать выступления опытных специалистов на этих чтениях будет особенно полезно не только начинающим реставраторам, искусствоведам, архитекторам, историкам, но и тем, кто только выбирает профессию или получает профильное образование», — заметили в Пушкинском заповеднике.

Также планируется, что статьи и заметки по итогам докладов и сообщений, сделанных на конференции «Музей. Реставратор. Реставрация», будут опубликованы в одном из выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана»», которое выходит в свет силами музея с 1996 года и на сегодняшний день насчитывает уже 107 книг.

Источник: Псковская Лента Новостей
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