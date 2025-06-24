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Культура

Джем-сейшен поэтов и музыкантов состоялся в библиотеке в Пскове

29.06.2025 19:20|ПсковКомментариев: 2

Накануне Дня молодёжи в Центральной городской библиотеке Пскова прошел джем-сейшн с участием поэтов и музыкантов из Санкт-Петербурга и Пскова под названием «Поэзия, ты там, где тишина», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Вечер начался с выступления гостей - «литературного десанта» с берегов Невы в составе поэта, лауреата конкурса «Петербургский ангел» и финалистки конкурса «Золото русской литературы» Юлии Резвовой, организатора и ведущей музыкально-литературного блока «Синий мост» на ежегодном фестивале «Книжные аллеи» в Петербурге Юлии Лобачёвой, поэта и художника Игорь Косовских, а также основателя фолк-коллектива «ТриШаГа» Анны Рассказовой.

Юлия Резвова сначала читала собравшимся стихи про знаковые для неё места Санкт-Петербурга, а потом рассказала, как влюбилась в Псков, и прочла посвящённое нашему городу стихотворение «Город мечты» из детской книжки, которая как раз готовится к печати:

Юлия также подарила всем присутствующим книжные закладки с этим стихотворением, а библиотеке на Конной – картину питерской художницы Дарьи Домишкиной, которую та написала в качестве иллюстрации к этому литературному произведению.

После этого писатель Юлия Лобачёва прочла рассказ «Митино сокровище» и подарила Центральной городской библиотеке Пскова сборники лучших произведений «Синего моста».

Ещё один питерский гость, поэт и дизайнер Игорь Косовских рассказал, что начал писать стихи, чтобы понять, откуда они вообще берутся. С тех пор он сочинил уже полторы тысячи стихов и недавно издал свой четвёртый поэтический сборник. Он прочёл псковичам стихотворения про Джека Воробья, Гарри Поттера в виде шутливого любовного признания на языке современных подростков.

После чего петербурженка родом из города Чебоксары Анна Рассказова исполнила несколько авторских песен и подарила библиотекарям блокнот собственного дизайна со своим же стихотворением.

От псковичей первым выступил Николай Рассадин с премьерой «Песни одинокого барда» и другими своими стихотворно-музыкальными произведениями.

Следом к микрофону сел солист легендарной псковской группы КрейZи ХауZъ Сергей Печкуров и объявил, что в ответ на «литературный десант» из Санкт-Петербурга включает «псковскую оборону».

Источник: Псковская Лента Новостей
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