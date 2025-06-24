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СОБЫТИЕ: Псковские фермеры на ярмарке «Виноград»

29.06.2025 16:20|ПсковКомментариев: 0

На ярмарке «Виноград» можно попробовать и приобрести свежие, натуральные и экологически чистые продукты от местных фермеров. Чем готовы порадовать посетителей ярмарки псковские аграрии, узнала Псковская Лента Новостей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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