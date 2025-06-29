В Пскове стартовал всероссийский конкурс-пленэр «Псковские были» 30 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры администрации Пскова.
Фотографии: управление культуры администрации Пскова
В этом году в Псков приехало рекордное количество художников: более 200 человек.
Ученики Детской художественной школы Пскова каждый год принимают активное участие в пленэре, а талантливые педагоги с удовольствием делятся опытом с коллегами, рассказали в управлении.
Для конкурсантов запланирована насыщенная программа с мастер-классами, посещением музеев и заповедников, проведением очных пленэрных конкурсов.
Художники посетят Псковский кремль, Мирожский монастырь, Старый Изборск, Печоры, Пушкинские Горы. Итогом проекта станет торжественное награждение победителей конкурса и выставки работ.
Организатор проекта - Международный союз педагогов-художников.