Культура

Стартовал всероссийский конкурс-пленэр «Псковские были»

В Пскове стартовал всероссийский конкурс-пленэр «Псковские были» 30 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры администрации Пскова.

Фотографии: управление культуры администрации Пскова

В этом году в Псков приехало рекордное количество художников: более 200 человек.

Ученики Детской художественной школы Пскова каждый год принимают активное участие в пленэре, а талантливые педагоги с удовольствием делятся опытом с коллегами, рассказали в управлении.

Для конкурсантов запланирована насыщенная программа с мастер-классами, посещением музеев и заповедников, проведением очных пленэрных конкурсов.

Художники посетят Псковский кремль, Мирожский монастырь, Старый Изборск, Печоры, Пушкинские Горы. Итогом проекта станет торжественное награждение победителей конкурса и выставки работ.

Организатор проекта - Международный союз педагогов-художников.