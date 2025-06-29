Культура

Самая большая выставка полотен Алексея Аникеенко открылась в псковском музее

Выставка «Золотая палитра» открылась к 100-летию художника Алексея Аникеенко в Картинной галерее Псковского музея-заповедника сегодня, 1 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В открытии экспозиции приняла участие генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, а также друзья и знакомые художника. Каждый поделился своими воспоминаниями и впечатлениями о встречах с Алексеем Аникеенко.

«Этот год совершенно особенный для музея. В нашей художественной коллекции находятся уникальные собрания, некоторым из них более ста лет. Сегодня в честь столетия Алексея Аникеенко открывает выставка "Золотая палитра". <…> Последние десять лет жизни художника прошли в Пскове. <…> Интересно, что на него обратили внимания не художники, не люди искусства, а физики. Теперь мы счастливые обладатели коллекции. Аникеенко - удивительный человек. <…> Если человека поцеловал Бог, то он найдет способ остаться бессмертным. Я очень надеюсь, что мы продлим это бессмертие. Неслучайно Аникеенка называют русским Ван Гогом», - поделилась Светлана Мельникова.

В открытии принял участие и член Союза художников России, коллекционер работ Алексея Аникеенко Сергей Семенов. Он отметил, что для того, чтобы понять и принять работы художника, нужно время.

«Работы художника - это бросок в будущее: будто картины написаны не сегодня, а завтра. Полотна будут жить вечно. Алексей Аникеенко круче Ван Гога», - заявил Сергей Семенов.

Мероприятие завершилось экскурсией по выставочному залу.