Культура

Юных псковичей приглашают на кинофестиваль «Зеркало будущего PRO»

Юных псковичей приглашают на кинофестиваль «Зеркало будущего PRO», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

За годы проведения кинофестиваль «Зеркало будущего» успел стать знаковым событием в сфере отечественного образования и культуры. Сотни подростков со всей страны специально снимают фильмы, чтобы принять участие в масштабном творческом проекте и в случае победы пройти обучение у лучших профессионалов в сфере кинематографа, анимации и медиа. Такая возможность есть и в 2025 году — прием заявок продолжается на сайте.

Ребята в возрасте 12–18 лет могут присылать до конца июля, при этом нужно выбрать направление, тему и своё амплуа на фестивале, приложив ссылку на фильм. Всего предусмотрено восемь направлений: «Игровой фильм», «Анимационный фильм», «Документальный фильм», «Репортаж», «Видеоблог», «Кинотанец», «Киномузыка» и «Видеоклип». В качестве главных тем VIII Всероссийского детско-юношеского киноконкурса и кинофестиваля «Зеркало будущего PRO» выбраны мужество, отвага, милосердие и культура региона.

После того как жюри назовет лидеров отборочного этапа конкурса, ребятам предстоит создать новое видео на заданную тему. Авторы лучших работ смогут приехать на фестиваль, который пройдет осенью. И там юных творцов по традиции ждет максимально насыщенная программа: они будут учиться, общаться и под руководством наставников снимать новые фильмы, мультфильмы, репортажи, блоги, ставить танцы и писать музыку.

«"Зеркало будущего" знают, ценят и любят. И мы в свою очередь этим дорожим, дорожим репутацией, которая у нас есть, дорожим доверием детей. Многие из них участвуют в конкурсе на протяжении нескольких лет, проходят отбор, приезжают на фестиваль — сложилось целое сообщество грамотных и созидательно настроенных авторов. И мы с удовольствием наблюдаем, как растет профессиональный уровень ребят. По сути, они уже готовы к полноценной работе наравне с взрослыми профи, готовы составить им конкуренцию и выйти в мир большого кинематографа. И некоторые наши участники, кстати, уже это сделали, окончив вузы и начав успешную деятельность в кино или медиа», — рассказал основатель проекта, член Экспертного совета при Министерстве культуры РФ Николай Данн.

«Зеркало будущего PRO» — это передача представителям подрастающего поколения не только специальных знаний и умений. Подростки также приобретают универсальные навыки, учатся работать в команде, ответственно выполнять задачи, искать компромиссы и нетривиальные решения. Кроме того, проект позволяет находить друзей, единомышленников и связи в среде, где ребятам, возможно, предстоит строить карьеру.

Организаторами VIII Всероссийского детско-юношеского киноконкурса и кинофестиваля «Зеркало будущего PRO» являются общероссийское общественно-государственное движение «Движение первых» и онлайн-кинотеатр «НольПлюс».