Культура

Мобильный планетарий, театр моды и романсы: День семьи, любви и верности отметят в великолукском Полибино

Обширную программу на праздник «День семьи, любви и верности в усадьбе Корвин-Круковских» подготовил Мемориальный музей-усадьба Софьи Ковалевской к 6 июля. Полную программу праздника опубликовали в официальной группе музея в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской / «ВКонтакте»

В этом году популяризируют три тематических блока:

«Лето в усадьбе. По воспоминаниям Софьи Ковалевской» (концертная программа, мастер-классы, эстафета);

«Ковалевская и космос» (планетарий, научный зал, космическая викторина, мастер-классы с дополненной реальностью и оформлением космической выставки);

«На службе Отечеству» (мини-экскурсии по временным выставкам).

Гостей праздника порадует творческое любительское объединение «Живая старина».

Участники фольклорного коллектива занимаются на базе Пореченского библиотечно-досугового центра под руководством Нонны Зайцевой.

Также в празднике примет участие друг и даритель музея, певица Елена Крайнова.

«Очарование романса внесёт в нашу встречу в усадьбе романтику, любовь и душевную теплоту», - отметили в музее.

В научном зале в этот день познавательную программу проведет опытный педагог Наталья Пугачева. Представители музея напомнили гостям праздника, что научный зал на 2 этаже главного дома будет работать по сеансам.

«Детская игрушка волчок (юла), гироскоп, левитирующий Сатурн, маятники, игрушка йо-йо... Все эти предметы помогут погрузиться в волшебный мир науки», - поделились частью познавательной программы организаторы.

Молодёжный театр моды «Абстракция» под руководством Елены Котюковой и Анны Светловой также представит выступление своего коллектива.

Песни, танцы и ансамблевые инструментальные номера представит семейный ансамбль «Васильки», который существует уже 2 года.

«Семья Васильевых — многодетная, творческая и музыкальная. Папа и мама — учителя, пятеро детей — воспитанники детского сада, общеобразовательной и музыкальной школ, школы танца. Все вместе они любят выступать на сценических площадках Великих Лук, участвовать в музыкальных конкурсах. В его репертуаре есть и песни, и танцы, и ансамблевые инструментальные номера, звучат любимые баян и аккордеон. Совместное творчество и выступления — это большое счастье и радость!» - рассказали в музее.

Одной из особенностей праздника станет мобильный планетарий, организованный в рамках сотрудничества музея с благотворительным фондом «Объединение»

«Астрономия занимала важное место в научных трудах Софьи Васильевны Ковалевской. Академиком астрономии был прадед Ковалевской — Фёдор Иванович Шуберт», - уточнили руководители музея.

Отметим, что в этот день в Полибино музеем организуется бесплатный автобус. На текущий момент ведется запись на поездку 6 июля.

Записаться нужно по телефону: 29-523 с 10.00 до 17.00. При записи для составления списка пассажиров необходимо указать ФИО, дату рождения, контактный телефон. В автобусе 40 мест.

Время и место посадки: 13.00, площадь Ленина (Великие Луки — Полибино).

Время и место посадки для возвращения в город: 19.00 (Полибино, музейная парковка экскурсионного транспорта).

Посадка в автобус будет производиться в соответствии со списком.