Мобильный планетарий, театр моды и романсы: День семьи, любви и верности отметят в великолукском Полибино

Обширную программу на праздник «День семьи, любви и верности в усадьбе Корвин-Круковских» подготовил Мемориальный музей-усадьба Софьи Ковалевской к 6 июля. Полную программу праздника опубликовали в официальной группе музея в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской / «ВКонтакте»
В этом году популяризируют три тематических блока:
Гостей праздника порадует творческое любительское объединение «Живая старина».
Участники фольклорного коллектива занимаются на базе Пореченского библиотечно-досугового центра под руководством Нонны Зайцевой.
Также в празднике примет участие друг и даритель музея, певица Елена Крайнова.
В научном зале в этот день познавательную программу проведет опытный педагог Наталья Пугачева. Представители музея напомнили гостям праздника, что научный зал на 2 этаже главного дома будет работать по сеансам.
«Детская игрушка волчок (юла), гироскоп, левитирующий Сатурн, маятники, игрушка йо-йо... Все эти предметы помогут погрузиться в волшебный мир науки», - поделились частью познавательной программы организаторы.
Молодёжный театр моды «Абстракция» под руководством Елены Котюковой и Анны Светловой также представит выступление своего коллектива.
Песни, танцы и ансамблевые инструментальные номера представит семейный ансамбль «Васильки», который существует уже 2 года.
Одной из особенностей праздника станет мобильный планетарий, организованный в рамках сотрудничества музея с благотворительным фондом «Объединение»
Отметим, что в этот день в Полибино музеем организуется бесплатный автобус. На текущий момент ведется запись на поездку 6 июля.
Записаться нужно по телефону: 29-523 с 10.00 до 17.00. При записи для составления списка пассажиров необходимо указать ФИО, дату рождения, контактный телефон. В автобусе 40 мест.
Время и место посадки: 13.00, площадь Ленина (Великие Луки — Полибино).
Время и место посадки для возвращения в город: 19.00 (Полибино, музейная парковка экскурсионного транспорта).
Посадка в автобус будет производиться в соответствии со списком.