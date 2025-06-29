Культура

Прыжки через костер и хороводы устроят в Вечаше​ 5 июля

Псковский музей приглашает любителей народных обычаев и традиций встретить Ивана Купалу в усадьбе Римского-Корсакова в Вечаше, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Среди живописных аллей старинной усадьбы гости смогут погрузиться в атмосферу таинственного праздника. Мы отправимся на поиски магического папоротника, пройдем полосу препятствий, закружимся в хороводе, сплетем венки из полевых цветов и трав и, конечно же, будем прыгать через костер», - рассказали в музее.

Для гостей праздника пройдет экскурсия по усадьбе. Завершением поездки станет уютное чаепитие в стиле XIX века. Отправится можно в субботу, 5 июля, в 10:30 от главного здания музея (улица Некрасова, 7) на автобусе. Возвращение около 18:00.

Телефон для справок и бронирования: +78112663311.