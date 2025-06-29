Культура

Масштабный пленэр художников прошел в Изборске

На территории Государственного музея-заповедника «Изборск» прошел масштабный пленэр, в котором приняли участие 250 педагогов-художников и их учеников из девяти регионов России, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фотографии: музей-заповедник «Изборск»

Изборский пленэр стал частью ежегодного V Всероссийского очного конкурса-пленэра «Псковские были», организуемого Международным союзом педагогов художников.

В этом году в конкурсе принимают участие 250 педагогов-художников и их учеников из девяти регионов России – Архангельской, Воронежской, Калининградской, Псковской, Московской, Ростовской, Ярославской областей, из города Москвы и Ханты-Мансийского автономного округа.

Международный союз педагогов-художников много лет занимается организацией пленэрных практик и стажировок, целью которых является изучение культурных и природных памятников России и поддержка одаренных детей, занимающихся изобразительным искусством.