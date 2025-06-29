Культура

В псковском музее представили новый экспонат по проекту «Предметный мир войны»

В Псковском музее-заповеднике представили новый экспонат в рамках проекта «Предметный мир войны», сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» посетители смогут увидеть орден Александра Невского, принадлежащий гвардии старшему лейтенанту, командиру пулемётной роты 12-го отдельного штурмового истребительного батальона Николаю Псыркову.

Николай Псырков родился в 1924 году деревне Сметские Выселки Жуковского сельсовета Ульяновского района Орловской (ныне — Калужской) области.

На фронт ушёл добровольцем в июле 1941 года. Закончил Уфимское пехотное училище. В апреле 1943 года лейтенант Н. Н. Псырков был направлен в распоряжение Юго-Западного фронта, вскоре был назначен командиром взвода 195-й отдельной армейской штрафной роты 333-й стрелковой дивизии.

Награждён орденом Александра Невского в октябре 1943 года. В наградном листе отмечалось: «Гвардии старший лейтенант Псырков высадился на правый берег реки Днепр 26 сентября 1943 года в составе десантного батальона и занял немецкие траншеи, организовал оборону левого фланга десантной группы, имея в своём распоряжении и взвод стрелков, и два станковых пулемёта. В течение дня 26.09.1943 года товарищ Псырков отразил 9 контратак противника. Умело маневрируя, перебрасывал пулемёты с левого фланга на правый. К исходу дня один пулемёт был выведен из строя. В течение ночи с 26 на 27 сентября товарищ Псырков одним пулемётом и оставшимися бойцами отразил более 9 контратак противника. В бою был убит наводчик пулемёта, товарищ Псырков сам лёг за пулемёт и отразил 3 контратаки противника. Кончились патроны и гранаты и, когда противник подошёл на 20 метров, товарищ Псырков бросился впереди бойцов навстречу противнику, отбивая его контратаки. От пулемётного огня противник понёс следующие потери: 200 солдат и офицеров, в том числе погиб командир левого фланга немцев — капитан, 3 снайпера, 2 станковых пулемёта и одна автомашина. Лично Псырков вывел из строя 2 пулемёта МГ-34, уничтожил 20 гитлеровцев, огнём из винтовки снял 2 снайперов. Противник к исходу дня был отброшен на 150–200 метров. Товарищ Псырков, будучи ранен в голову, не ушёл с поля боя».

В мае 1944 года Николай Псырков был назначен командиром пулемётной роты 12-го отдельного штурмового батальона. Батальон на девяносто процентов был сформирован из офицеров Красной Армии, ранее попадавших в окружение или плен. Личный состав таких батальонов штрафниками не считался, звания не лишался, но, подобно штрафбатам, бросался на самые трудные участки фронта.

23 июня 1944 года Николай Псырков был убит в бою за деревню Погостище Псковского района. Его останки были обнаружены в ходе поисковых мероприятий в 1993 году отрядом «Обелиск» (командир — Павел Васильев) и опознаны по номеру награды — ордена Александра Невского. Николай Псырков был похоронен в братской могиле в деревне Кирово Краснопрудской волости Псковского района.

Орден Александра Невского Николай Псыркова был передан в Псковский музей-заповедник в 1995 году.