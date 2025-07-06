Культура

В усадьбе Римского-Корсакова в Вечаше открылась выставка «Постижение времени. Музыка Вселенной»

В минувшие выходные в Музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше состоялось открытие выставки работ члена Союза художников России Александра Федорова «Постижение времени. Музыка Вселенной», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

В пространстве усадьбы можно увидеть акварельные работы петербургского художника. Работы, представленные в данном выставочном проекте, реализуют концептуальный подход к воплощению темы «Постижение времени», характеризующейся широким спектром пространственно-временных состояний мироздания, культурно-историческим контекстом, а также содержат символические и философские мотивы.

В музее рассказали, что данные образы открывают новую реальность, предлагают постичь творческий замысел автора и его манеру художественного мышления, дают зрителю возможность своей собственной интерпретации воплощенной автором идеи.

За плечами Александра Федорова более 20 персональных выставок в России и за рубежом, а работы художника находятся в коллекциях таких музеев, как Государственный музей-заповедник «Петергоф», Витебский художественный музей, Национальный музей акварели имени Альфредо Гуати Рохо в Мексике и многих других музеях, художественных организациях и частных собраниях по всему миру.

Увидеть выставку можно в усадьбе в деревне Вечаша (Плюсский район).