Культура

Стихи на русском, белорусском и польском языках прозвучат в Пскове 11 июля

11 июля в 17.00 в Центральной городской библиотеке Пскова (улица Конная, 6) состоится поэтический вечер Владимира Луцкера, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Владимира Луцкера псковские любители поэзии могут знать как чтеца и мастера декламации, ведь несколько десятков лет он был активным участником псковского Театра слова и играл в самых запомнившихся зрителю спектаклях. Пользователям интернета он известен как давний участник сетевого издания «Вечерний Гондольер», а также как создатель собственной чтецкой страницы «Звучащие стихи».

Авторским вечером уроженец Белоруссии Владимир Луцкер отмечает 50-летие своей жизни в Пскове: он выйдет к публике с чтением собственных стихов и переводов современных польских поэтов Виславы Шимборской и Тадеуша Кубяка.

«…Пожалуй, это один из немногочисленных в инете поэтов, творчество которого развивается на границе подлинной поэтической эрудиции и постоянного неудовлетворения результатом собственных усилий. Слишком часто в Сети заявляемая непритязательность имеет основой своей леность ума и недостаток элементарного знания: мол, не читал – ну, так я и не претендую. Слишком часто видна и обратная картина: некий запас знаний, обрывочных и несвязных, служит поводом для объявления себя едва ли не мессией русского стихосложения. В. Луцкер – редкий повод взглянуть на некоторый срез времени в нашей поэзии и в жизни, так как в его творчестве время это повернуто к читателю зачастую скрытой от глаз стороной…», - выразил своё мнение писатель Владимир Антропов о поэзии Владимира Луцкера.

В библиотеке также отметили, что Владимир Луцкер хорошо владеет традиционным стихосложением, но очень любит экспериментировать с сонетной формой, поэтому часто соединяет в 14-ти строках то танку и три хокку, то – две танки и катрен. А если пишет верлибр – тот будет тоже на 14 строк.

Владимир Луцкер родился 9 октября 1951 года в городе Кобрин Брестской области БССР, однако вскоре семья переехала в Волковыск Гродненской области. Его детство прошло в учительской семье: отец был директором школы, мать преподавала русский язык и литературу. Получив аттестат о среднем образовании, он продолжил учебу в Белорусском политехническом институте в Минске, а в 1975 году по распределению приехал на работу в Псков, где живет и в настоящее время. Женат, имеет дочь и двух внучек.