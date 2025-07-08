Культура

Псковский музей приглашает в тур в усадьбу Софьи Ковалевской

Принять участие в туре в единственный в мире музей первой женщины-профессора математики Софьи Ковалевской приглашает Псковский музей-заповедник. Одна из самых уникальных усадеб Псковской области находится в деревне Полибино. Участники тура смогут окунуться в атмосферу дворянской жизни XIX века. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В рамках поездки состоится экскурсия по основной экспозиции в мемориальном флигеле, путешествие по многочисленным восстановленным залам главного усадебного дома и кабинету деда Софьи Ковалевской – Фёдора Фёдоровича Шуберта. Прогулка по липовой аллее к усадебному озеру мимо двухсотлетних дубов позволит прочувствовать красоту провинциальной природы. Завершится программа чаепитием на веранде Полибинского замка.

Отправление состоится в субботу, 19 июля, в 08:00 от Главного здания музея (улица Некрасова 7) на комфортабельном автобусе. Для участия обязательна предварительная запись по номеру +78112663311.