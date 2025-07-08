Культура

Концерт «Воображаемый фольклор» прошёл в Варлаамовской башне. ФОТО

Концерт «Воображаемый фольклор» прошёл в Варлаамовской башне в Пскове сегодня, 9 июля. сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной филармонии. Программу, в которой объединились фольклорные интонации и петербургский андеграунд, показали впервые, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Слушатели встретились со звездой российской и европейской новой музыки — аккордеонисткой, композитором и вокалисткой Эвелиной Петровой.

«Её оригинальные композиции, переплетенные с драматическим и музыкальным смыслом народной музыки, обогащает контрабас Владимира Волкова — одной из важнейших фигур пространства музыкального искусства нашего времени», - отметили в БКЗ.

Композиции Эвелины Петровой отличают эмоциональная глубина, оригинальность гармонии и ритмическая свобода, а Владимир Волков все время расширяет поле ассоциаций с инструментом: играет на контрабасе музыку раннего барокко и хиты минимализма, озвучивает кинофильмы и работает в театральных проектах.