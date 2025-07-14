Культура

«Дневной дозор»: Как повысить культуру поведения псковичей на массовых мероприятиях?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему способов повышения культуры поведения жителей региона на массовых мероприятиях. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В последние годы в Пскове проходит всё больше массовых мероприятий: ярмарок, фестивалей, концертов на открытом воздухе и т. п. Посетить многие из них можно совершенно бесплатно, чем охотно пользуются псковичи и гости города. Правда, не всегда зрители на такого рода мероприятиях ведут себя в соответствии с требованиями элементарных приличий и правил поведения в общественном месте.

Нередко можно увидеть среди гостей культурных мероприятий людей в нетрезвом состоянии, любителей совмещать просмотр концерта джазовой музыки с поеданием беляшей или родителей, которые совершенно не контролируют своих громких отпрысков, которым классическая музыка еще неинтересна, а побегать и пошуметь - очень хочется.

Такие инциденты «смазывают» впечатление от просмотра или прослушивания того или иного художественного произведения. Нужно ли повысить зрительскую культуру псковичей? Как это сделать?

По словам депутата Псковской городской Думы по округу №5, режиссера Дома офицеров Анны Дмитриевой, псковский зритель очень благодарный и культурный. За годы профессиональной карьеры на ее памяти не было ни одного мероприятия, на котором зрители вели бы себя неподобающим образом.

«Я счастливый режиссер, потому что тема моих работ — в основном военно-патриотическая. Поэтому мои зрители очень признательны, отзывчивы и восприимчивы. Они всегда на моей стороне, всегда поддерживают. Я думаю, что среди моих зрителей особенно много людей среднего и старшего возраста, а теперь и подростки, и они очень благодарны. Чем качественнее культурный продукт мы будем выдавать, тем больше добрых, теплых эмоций мы получим от нашего зрителя. Я убеждена, что псковичи — благодарные зрители. Они всегда тепло и радостно принимают артистов любого уровня и характера. Они неизбалованные, хотя очень хорошие музыканты у нас есть, интересные проекты. Особенно у нас любят классическую музыку. Я не могу вспомнить ни одного случая, когда на мероприятиях с разной аудиторией — будь то концерты с большим или маленьким количеством зрителей или, скажем так, с разной возрастной группой — у зрителей было бы неадекватное восприятие наших творческих программ».

Исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков сообщил, что на любом культурно-массовом мероприятии существуют свои правила и требования, которые посетители обязаны выполнять. В случае несоблюдения правил организаторы могут удалить зрителя с мероприятия. Но если взрослый человек осознанно нарушает общепринятые нормы поведения, простыми разговорами о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», на него не повлиять.

«Мне трудно представить, как можно принудить людей к этому. Вероятно, только с помощью штрафов. Это кажется не очень гуманным. К примеру, в любом театре или в филармонии в больших городах, если люди себя будут вести неподобающим образом, их, скорее всего, просто выведут. В большинстве театров и филармоний не пускают людей после третьего звонка в зал, что, на мой взгляд, абсолютно верно. Если ты купил билет, но опоздал, это нормально, что твой билет обнуляется. Нежели все будут смотреть, как человек заходит в зал после третьего звонка, идет через весь зал, делает это громко? На масштабных мероприятиях, таких как "Виноград", если поведение людей выходит за рамки допустимого, то, вероятно, есть возможность сделать им замечание или предупреждение, а в случае необходимости — удалить с мероприятия. Когда-то была практика, когда в зале глушили сотовую связь, но сейчас этого делать тоже нельзя, насколько я понимаю. Я не вижу других способов, кроме как доходчиво донести до людей, что их действия вредны и мешают не только им самим, но и окружающим. Принуждение не поможет, нужно работать над воспитанием и просвещением».

Креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов и вовсе не считает, что у жителей Пскова есть какие-то проблемы с культурой поведения на массовых мероприятиях. Дмитрий Волхонов убежден, что каждому зрителю в первую очередь нужно следить за собой и своим примером показывать окружающим, как себя нужно вести.

«Все люди разные. И среди них есть те, кто, к сожалению, не отличается высоким уровнем культуры. Это естественно и нормально для человека. Просто люди разные, и это факт. Если бы речь шла о значительном количестве, например, хотя бы о 5% тех, кто занимался бы своими делами, используя мобильные телефоны, или же тех, кто был бы в состоянии, которое можно назвать неподобающим, вероятно, это были бы тревожные показатели. А на данный момент, мне кажется, просто мы имеем дело с тем, что нас раздражают люди, которые делают не так, как мы хотим. Мы, может быть, считаем их бескультурными, но, к сожалению, они есть, и это не очень большой процент. Нужно следить за собой в первую очередь, нужно ставить для себя правильные жизненные ориентиры и показывать своим примером всему остальному населению города Пскова, как быть хорошим и культурным человеком. Это, наверное, самое главное. У нас и без "Винограда" где-то можно увидеть в городе нетрезвого человека. Что же мы теперь будем говорить, что у нас по городу пьяные шатаются? Всякое бывает. Может, с праздника человек идет. Отметил, может быть, 10 лет работы в коллективе, а может быть, медаль получил, понимаете, и отпраздновал со своими друзьями или семьей где-то. А мы как только, так сразу хотим скандалов. На мой взгляд, это просто раздувание хайпа, и непонятно, кого вы собираетесь спасать. Задумайтесь о себе, задумайтесь о своих близких и спасайте себя. Тогда весь мир будет спасен».

Экскурсовод, завсегдатай культурных мероприятий в Пскове Юрий Стрекаловский считает, что с каждым годом псковичи становятся всё более культурными, и это зависит не только от самих людей, но и от окружающей их атмосферы, городской среды.

«Мне кажется, что всё в лучшую сторону меняется. Я уже немолод и могу вспомнить времена, когда всё было совсем иначе. Вернувшись в Псков после долгих странствий примерно двадцать лет назад, я был поражён, увидев, как люди совершенно спокойно приезжают на старых "Жигулях", разводят костры прямо в парке и готовят на них еду. Сейчас уже трудно себе такое представить, правда же. То есть нравы смягчаются, и люди себя ведут на концертах не так дико. И в ресторанах прекрасные люди вокруг, и ведут себя прилично. На фестивалях иногда происходят отдельные случаи, но это не означает, что нужно применять меры в виде штрафов или нелепых плакатов о культуре поведения, как это было в советское время, когда пытались изменить поведение людей. Это то, что становится более заметным. Некая, скажем так, утончённость, присущая буржуазии. У меня нет больших претензий к псковичам. Они хорошие, славные ребята. Им бы денег побольше и возможности эти деньги тратить на что-нибудь хорошее. На билеты в театр, на вино, на еду, на концерты. Чтобы кругом всё становилось красивым. Ведь в Финском парке люди стали себя вести как люди только после того, как там всё это перестало напоминать пустырь, а стало похоже на парк. А напротив до сих пор люди ведут себя, как быдло, и будут жечь костры и жарить что-нибудь, гадить в кустах, пока там не появятся фонарики и мамочки с колясками. Тогда всё прекратится».

Мастер шоу, организатор конкурсов красоты, директор продюсерского центра «Королев продакшн» Николай Королев сообщил, что формат его мероприятий не требует соблюдения жестких правил и требований к поведению гостей. Но есть общепринятые правила приличия, которые относятся ко всем культурным мероприятиям, и соблюдать их необходимо. Что касается злостных нарушителей этих правил, то, по мнению Николая Королева, они будут всегда, и шоумен считает, что с ними бороться бесполезно, но и равнять все общество под них не нужно.

«Касательно театра, кино, различных представлений, безусловно, существуют определённые правила. Ведь когда актёры выходят на сцену, это может нарушить общий настрой, атмосферу, которую создаёт их игра. Может быть, в закрытых помещениях действительно есть смысл соблюдать культуру. Что касается тех, кто нарушает культурные нормы или ведёт себя не совсем правильно, то они, конечно, будут существовать. Здесь бесполезно добиваться, чтобы в большинстве процентов общество было культурным и правилозависимым. Поэтому всегда найдутся те, кто будет идти против правил, специально отвечать на телефон, светить фонариком, петь песни, приходить в нетрезвом состоянии. Всегда найдутся люди, которые не соответствуют требованиям организаторов. Нет смысла пытаться их переучить или заставить делать то, что нужно. Если необходимо, можно сделать замечание и предложить такому человеку продолжить отдых или покинуть заведение, если он не соблюдает правила. По поводу трезвого или нет, каждый делает сам свой выбор. Я уверен в том, что работать на трезвого слушателя, зрителя намного сложнее, чем нетрезвого, потому что трезвый относится скептично, критично и видит какие-то детали, которые не видит нетрезвый человек. Поэтому некоторые фестивали, которые основаны на дегустации алкогольных напитков, может быть, и проходят с успехом, потому что глаз у людей, которые присутствуют на данной экспертизе, уже замылен, и не видят каких-то деталей, которые видит, например, трезвый зритель в концертном зале».

Как сообщила солистка музыкального проекта «Лиза Матрешка» Елизавета Степанова, выступая на разных мероприятиях, она видела случаи, когда гость пребывал в нетрезвом состоянии. Но это не было чем-то вопиющим, и в целом такие случаи единичны в ее опыте. По мнению Елизаветы Степановой, с культурой поведения у псковичей все в порядке, а развивать ее нужно всем и всегда.

«Не было никаких серьёзных инцидентов. Иногда, конечно, встречаются люди, которые, например, в зале могут позволить себе выпить лишнего и вести себя вызывающе. Но в целом люди ведут себя очень прилично. И на "Винограде" особо каких-то пьяных, валяющихся, кричащих не видели. Поэтому культура подросла буквально. Может быть, люди не всегда знают, что выходить нужно между номерами, а не во время. Все плюют. В детстве мы знакомимся с культурой, посещаем кружки и другие мероприятия. С ранних лет мы усваиваем определённые нормы поведения: не пользоваться телефоном во время занятий, не отвлекаться. Эти правила мы перенимаем от родителей и других членов семьи. Но каких-то прям в последнее время вопиющих случаев вроде не было. На "Винограде", несмотря на то, что это место связано с вином, обстановка, кажется, была вполне нормальной. По крайней мере, так мне кажется».

Сегодня наши эксперты единогласно отмечают положительную тенденцию роста уровня культуры, причем не только зрительской, у жителей Пскова. Теперь все реже на концерте можно услышать звонящий телефон, а встретить нетрезвых дебоширов на культурно-массовых мероприятиях можно нечасто, об этом нам говорили и многие наши комментаторы. Возможно, на горожан так влияет изменение городской инфраструктуры, когда мир вокруг тебя улучшается, и сам становишься лучше. Впрочем, те, кто наплевательски относятся к правилам поведения, всегда были, есть и будут, с этим нам, наверное, придется смириться.

Александра Братчикова