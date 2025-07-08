Культура

Псковичи могут познакомиться с уникальным памятником деревянного зодчества

19 июля всех желающих приглашают на бесплатную экскурсию в храм Святой великомученицы Варвары — единственный сохранившийся в городе деревянный храм XVII века, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городском молодёжном центре.

Фотография: Псковский городской молодёжный центр

Храм расположен в историческом районе города – Петровском посаде (ныне Плехановский посад). Участники экскурсии смогут не только познакомиться с архитектурой старинного здания, но и узнать о его духовном значении и истории, которая тесно связана с судьбой Пскова. Проведёт экскурсию настоятель храма – протоиерей Роман Гизитдинов. Начало в 13:30.

Количество участников ограничено. Для записи необходимо написать в сообщения группы духовно-нравственного направления.