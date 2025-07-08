Псковские профсоюзы посетили концерт Стаса Михайлова в Витебске

Экскурсионная поездка в Витебск для членов Псковского областного совета профсоюзов состоялась 9 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.
Фото: Псковский облсовпроф
Псковский облсовпроф организовал экскурсионную поездку для членов профсоюза совместно с руководителем организации Игорем Ивановым в город Витебск. В мероприятии приняли участие 14 человек.
В рамках выезда участники экскурсии посетили сольный концерт Стаса Михайлова.
«Участники поездки получили незабываемые впечатления и позитивные эмоции от концертной программы "Славянского базара"», - отметили в облсовпрофе.