Культура

Открыт прием заявок на конкурс детского экологического кино - 2025

Открыт прием заявок на конкурс детского экологического кино - 2025, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве образования Псковской области.

Изображение: министерство образования Псковской области

Конкурс проводится с 2014 года. В нём могут заявлять свои работы детские и юношеские киностудии, школьные фото-видео кружки, а также самостоятельные авторы в возрасте до 16 лет.

На конкурс принимаются фильмы природоохранной тематики: анимационные, документальные, игровые, научно-популярные, социальная реклама, сделанные за последние 3 года.



Хронометраж конкурсных работ - не более 5 минут.

Работы, включенные в программу демонстрации, получат дипломы. Итоги будут подведены на фестивале 16 октября в Санкт-Петербурге.

Для участия в кинофестивале необходимо заполнить заявку и прислать на электронную почту: gkv-eco@yandex.ru и varvara1952@yandex.ru вместе с фотографиями авторов и кадрами из фильма.

Подробности об участии в конкурсе читайте на странице ВКонтакте.