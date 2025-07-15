Культура

Псковичей приглашают провести лето вместе с детьми в музее

Псковичей приглашают провести лето вместе с детьми в Псковском музее-заповеднике, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотография: Псковский музей-заповедник

16 июля, среда

11:00 – Мастер-класс по набойке на ткани «Мастерство манерное»

Участники программы познакомятся с древним способом орнаментации ткани — кубовой набойкой. Используя резные деревянные штампы, участники программы изготовят текстильный сувенир или сумку-шоппер в технике верховой набойки.

13:00 – Обзорная экскурсия по музейному комплексу «Палаты у Сокольей башни»

Палаты у Сокольей башни – это не просто яркий музейный объект, это множество тайн, загадок и исторических открытий. Кем были владельцы Палат? Почему Палаты имеют второе название? Почему Ксендз перенес главный выход на другую сторону? Что уцелело в страшном пожаре 1944 года после того, как сгорели все деревянные конструкции Палат? Имело ли здание еще один этаж? Все это и многое другое вы сможете узнать в рамках обзорной экскурсии по музейному комплексу «Палаты у Сокольей башни».



17 июля, четверг

11:00 – Мастер-класс по набойке на ткани «Мастерство манерное»

Участники программы познакомятся с древним способом орнаментации ткани — кубовой набойкой. Используя резные деревянные штампы, участники программы изготовят текстильный сувенир или сумку-шоппер в технике верховой набойки.

13:00 – Обзорная экскурсия по музейному комплексу «Палаты у Сокольей башни»

Палаты у Сокольей башни – это не просто яркий музейный объект, это множество тайн, загадок и исторических открытий. Кем были владельцы Палат? Почему Палаты имеют второе название? Почему Ксендз перенес главный выход на другую сторону? Что уцелело в страшном пожаре 1944 года после того, как сгорели все деревянные конструкции Палат? Имело ли здание еще один этаж? Все это и многое другое вы сможете узнать в рамках обзорной экскурсии по музейному комплексу «Палаты у Сокольей башни».

15:00 – Мастер-класс «Открытка в стиле XIX века»

В конце XIX столетия появились поздравительные открытки. Отправлять их было принято не только родственникам в другие города, но и соседям, живущим на другой стороне улицы. Такую «историческую» открытку на любой праздник вы сможете создать на нашем мастер-классе. А чтобы соблюсти в точности все правила дарения открыток в XIX веке и правильно подписать их пером и чернилами, мы «заглянем» в письмовники – книжки с рекомендациями, как лучше поздравить родственников или начальство «в дань учтивости и деликатности».



18 июля, пятница

11:00 – Мастер-класс «По платью видно, кто идёт»

Участники мастер-класса познакомятся с традиционным костюмом народов, проживающих на территории Псковской области (сето). И с помощью кисти и красок «оденут» деревянную куколку-брелок в традиционный костюм.

13:00 – Мастер-класс «Открытка в стиле XIX века»

В конце XIX столетия появились поздравительные открытки. Отправлять их было принято не только родственникам в другие города, но и соседям, живущим на другой стороне улицы. Такую «историческую» открытку на любой праздник вы сможете создать на нашем мастер-классе. А чтобы соблюсти в точности все правила дарения открыток в XIX веке и правильно подписать их пером и чернилами, мы «заглянем» в письмовники – книжки с рекомендациями, как лучше поздравить родственников или начальство «в дань учтивости и деликатности».

15:00 – Мастер-класс по ткачеству

На мастер-классе вы познакомитесь с историей и техниками ткачества: полотняное, закладное, браное, переборное, а также научитесь пользоваться инвентарем для ткачества: деревянными бердами и дощечками. В результате мастер-класса получите сотканный на дощечках четырехрядный браслет.

Все мероприятия пройдут в Палатах у Сокольей башни по адресу Комсомольский переулок, 7.

Запись по телефону: +78112331390 (добавить 1).