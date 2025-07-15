Культура

Псковичи представили область на конкурсе «Молодые дарования России»

Завершился Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» Всероссийской юношеской творческой олимпиады (с международным участием). В этом году область представили учащиеся детских школ искусств и студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

Фотографии: Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова

Номинация «Фортепиано, орган»

Матвей Гаврилин, МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2 им. М.П.Мусоргского г.Пскова. III место.

Софья Новосёлова, ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им. Н.А.Римского-Корсакова». III место.

Номинация «Оркестровые духовые и ударные инструменты»

Арсений Зимин, ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им. Н.А.Римского-Корсакова». III место.

Номинация «Оркестровые струнные инструменты»

Ольга Ключина, МБУ ДО «Детская школа искусств «Центр» г. Великие Луки. III место.

Номинация «Народные и национальные инструменты»

Василисса Басова, ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им. Н.А.Римского-Корсакова». II место.

Илья Цыкунов, МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4 г.Пскова. II место.

Номинация «Теория и история музыки»

Анна Таратынова, ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им. Н.А.Римского-Корсакова». III место.

Номинация «Театральное искусство, цирковое искусство»

Анастасия Макарова, МБУ ДО «Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества», филиал «Бежаницкая детская школа искусств». III место.

Напомним, что конкурс проводился в 11 номинациях среди учащихся и студентов в возрасте от 13 до 19 лет, достигших высоких результатов в обучении в образовательных организациях сферы культуры и искусств, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы, программы среднего профессионального образования.