Культура

Картины, написанные на старом дереве, получил в дар музей-заповедник «Михайловское»

Государственный музей-заповедник «Михайловское» получил в подарок пять необычных картин. Создатель этих работ — Наталья Пономарёва, художница из Калининграда, искусствовед, специалист по современному отечественному искусству, автор многих и многих монографий и статей. Почти неделю она гостила в псковских пушкинских местах, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фотография: музей-заповедник «Михайловское» / Тригорское на картинах Натальи Пономарёвой

«Пастели Натальи Пономарёвой, в которых легко считываются тригорские реалии, написаны не на холстах или картоне, а на старых досках.Такая основа несёт на себе неповторимый отпечаток минувших лет, — отметили в музее. — Живая фактура этого материала помогает автору передать некий ускользающий и поэтому вневременной образ — даже если художник пишет знакомый, вполне реальный пейзаж или бытовую сцену», — рассказали в музее.

В службе информации музея привели и слова самóй художницы: «Фактура дерева со всеми этими засечками, дырами, да даже шляпками гвоздей — сама по себе живопись… Бывает, находишь нужные доски, сколачиваешь, ставишь на мольберт и понимаешь: ничего больше не нужно — время на них так отпечаталось, что никаким изображением большего не скажешь».

В Государственном музее-заповеднике «Михайловское» напомнили, что в эти дни жители и гости псковских пушкинских мест могут побывать на выставке «Первая встреча», где также представлено много даров музею от художников. Это, например, выполненные темперой виды Святогорья Екатерины Васнецовой — материалы летней творческой, 1962 года, её михайловской практики в качестве студентки Института имени И.Е. Репина. Или пастели известного петербургского графика Коринны Претро, холст «В Святые Горы. К Пушкину» работы профессора Московского института имени В.И. Сурикова Сергея Сиренко.

Напомним, что «Михайловское» готовит к показу свои новые приобретения.