Культура

История Псковщины глазами чекиста

Как первые чекисты использовали в Псковской области бронепоезд «Буря», чем контрабандистки набивали потайные карманы своих юбок, куда дели миллионы рублей, снятых с международного рейса в псковском аэропорту, — ранее неизвестные детали операций спецслужб на Псковщине теперь раскрыты в новом историко-демонстрационном зале регионального управления ФСБ России. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера и фотокорреспондент издания Анна Тягунова оказались в числе первых посетителей.

От Дзержинского до Путина

Обычная с виду цветастая юбка имеет внутри секретик. Точнее, множество секретиков – потайных карманов, какими усеян с изнанки этот предмет женского гардероба. Юбку специально сшили для музея Управления ФСБ по Псковской области. Теперь это экспонат, а ровно сто лет назад чекисты отлавливали по псковским лесам и дорогам «путешественниц» в таких юбках. Внутри находили чай, сахар, спирт — товары дефицитные в молодой советской стране, оправляющейся от последствий гражданской войны.

Юбку контрабандистки специально для нового музея сшили современные портные.

Контрабанду тащили через границу с Эстонией и Латвией, получивших независимость после Тартуского мира 1920 года. Поимка контрабандистов стала одной из ключевых задач Псковской губернской чрезвычайной комиссии. А когда история сделала круг, и в начале 90-х граница снова вернулась, все повторилось, с той разницей, что везли «запрещенку» чаще в обратную сторону. Если в начале пути в стране не хватало элементарной соли, то за 70 лет существования СССР аккумулировал столь несметные богатства, что многие хотели поживиться за счет наследства рухнувшего колосса: секретные карты, редкоземельные металлы, старинные иконы — такое находили у новых контрабандистов при попытке вывоза. А с ввозом связана одна из наиболее известных операций, когда в 1992 году в местном аэропорту задержали самолет, следовавший из Риги на Северный Кавказ. С борта сняли 200 млн 300 тысяч рублей. Банковские служащие пересчитывали купюры две недели, после чего вице-президент Александр Руцкой принял решение оставить деньги в казне Псковской области, передав на нужды сельского хозяйства.

Газетная заметка о судьбе контрабандных денег.

Узнать ранее недоступные широкой публике детали операций и увидеть связанные с ними артефакты теперь можно в музее регионального Управления ФСБ. Открылся он вот только что, в конце июня, в здании на Октябрьском проспекте. Обитатели здания не называют собрание экспонатов музеем. Официально это – историко-демонстрационный зал. Его руководитель Марина Дроздова говорит, что идея открытия музея появилась давно.

Марина Дроздова.

К практической ее реализации удалось приступить два года назад, в воплощении помогали профессиональные дизайнеры и музейщики.

Рассказывая о вехах работы спецслужбы на Псковщине, демонстрационный зал, фактически, разворачивает перед посетителями историю региона, разве что через призму внимательного взгляда чекиста.

ГубЧК была создана в Пскове вскоре после того, как 20 декабря 1917 года в Москве учредили Всероссийскую ЧК. Во главе службы встал Феликс Дзержинский, на стене демонстрационного зала можно увидеть одно из самых знаменитых его высказываний: «Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками».

Подарки псковичам от белорусских коллег: фигурка Ефросиньи Полоцкой и копия памятника Феликсу Дзержинскому, установленного в Астрахани и делающего акцент на его деятельности по борьбе с беспризорностью.

Есть еще несколько цитат спецслужбистов разных эпох. Среди них слова президента России Владимира Путина: «У Федеральной службы безопасности все задачи являются первостепенными, а для их выполнения требуется верность традициям, которые зарекомендовали себя за годы российской истории».

Их шпионы и наши разведчики

История начала проверять местную ГубЧК на прочность с первых же дней после создания. Уже в начале 1918 года чекисты принимали участие в бое с немцами под Псковом, защищая город от кайзеровских войск. В той битве родилась Красная армия, но, увы, вскоре город оказался под оккупацией на несколько месяцев. На следующий год после изгнания немцев в городе три месяца хозяйничала банда Булак-Балаховича. Вообще, борьба с бандитизмом в первые годы советской власти вошла в число ключевых задач ведомства наряду с пресечением поставок контрабанды.

Копия командировочного удостоверения Германа Матсона, первого председателя Псковской губернской ЧК. Документ предписывает властям всех уровней оказывать содействие товарищу Матсону на пути его следования ви Петроград.

В 1921 году отдел по борьбе с бандитизмом возглавил уроженец Порхова Александр Ланге. Получив опыт в борьбе с Врангелем и Махно, он вернулся в родные края. В демонстрационном зале можно увидеть групповой снимок личного состава отдела на фоне бронепоезда «Буря», носившегося по губернии за бандитами. А еще образцы оружия, которое было в ходу у нарушителей закона.

Чекисты на фоне бронепоезда «Буря».

Следующее десятилетие отмечено началом борьбы со шпионами. В 30-е годы их заброской с территории Прибалтики в псковское приграничье занимались эмигрантские организации «Братство русской правды» и «Русский общевоинский союз». Работа по выявлению агентов чужих спецслужб продолжается до сих пор. Одно из последних громких дел — задержание эстонского шпиона Эстона Кохвера в 2014 году и его последующий обмен на российского разведчика Алексея Дрессена на пограничном пункте пропуска Куничина Гора. Дрессен с 90-х годов передавал сведения об операциях американской ЦРУ и британской МИ-6, направленных против России и осуществлявшихся с прибалтийской стороны. Благодаря его деятельности в России были раскрыты несколько агентов иностранных разведок.

Такая долгая война

Великая Отечественная война — отдельная страница в истории спецслужбы на Псковщине.

Инсталляция в музее показывает момент операции «С Новым годом» в Печках.

Многие сотрудники НКВД сознательно оставались на оккупированной территории для организации подпольной и партизанской борьбы. Это под их руководством прошло несколько знаковых операций, включая захват замначальника разведшколы Абвера в Печках и взрыв набитого нацистами кинотеатра в Порхове.

Псковский окружной отдел НКВД на начало войны возглавлял Федор Михайлов. Победу он встретил с орденами Красной Звезды, Красного Знамени. А в июне 1945 года погиб на Псковщине при задержании главаря крупнейшей в Латвии и в приграничных с Псковской областью районах банды «Цинитиса».

Мундир Станислава Меншикова. После участия в параде на Красной площади 7 ноября 1941 года он отправился оборонять Москву, далее были освобождение Пскова, взятие Кенигсберга, бои за Польшу. Он вновь вернулся на Красную площадь с парадом Победы. В 1967-1979 году - замначальника областного УКГБ. Затем работал послом в Польше. В 2005 году Станиславу Меншикову присвоено звание «Почетного гражданина города Пскова».

В послевоенные десятилетия руководители спецслужбы на Псковщине все сплошь с фронтовым опытом и высокими наградами. Как, например, Аркадий Моисеев, при котором в 1954 году принят указ о создании КГБ, а сотрудники отметили новоселье, переехав из Комиссаровского переулка в нынешнее здание на Октябрьском проспекте. В витрине можно увидеть военный билет и часы полковника, они переданы его дочерью Людмилой Холод, легендарным деканом филфака пединститута.

Личные вещи Аркадия Моисеева.

Другой артефакт той же эпохи – служебный пропуск на похороны Сталина, его передала в музей Нина Новикова, дочка полковника Антона Лихачева, разведчика, забрасывавшего группы в Японию. В 60-е годы он занимал должность заместителя начальника областного управления КГБ и отвечал за прием иностранных делегаций. Псков открыли для зарубежных визитеров в 1950-е годы. После этого увидеть красоты Пушкинских Гор и Псково-Печерский монастырь приезжали не только официальные лица, вроде посла Канады в СССР Джеффри Пирсона или генсека ООН Хавьера Переса де Куэльяра. Почти сразу после открытия города неподалеку от восстановленного железнодорожного моста задержали американскую семейную пару с фотоаппаратом.

Генсека ООН, как и других иностранцев, в путешествии по Псковской области сопровождали сотрудники в штатском.

Для большинства жителей страны Великая Отечественная война закончилась 9 мая 1945 года. Но только не для сотрудников спецслужб. В состав Псковской области вернулись Печорский, Пыталовский и Качановский районы, откуда еще долго выкуривали «лесных братьев». А в 60-е годы в ДК строителей на площади Победы состоялся открытый судебный процесс над эстонскими карателями, повинными в сожжении заживо 65 жителей деревни Ланева Гора. Двое обвиняемых свели счеты с жизнью сразу после получения повестки, четверо были приговорены к высшей мере, еще двое получили тюремные сроки. Копии материалов этого дела лежат в демонстрационном зале внутри эстонского довоенного сейфа. Обладатели «горячих сердец» ценят хорошую шутку.

Марина Дроздова листает копию одного из дел, положенного в эстонский сейф.

В одном из уголков зала стоит стол под зеленым сукном, на нем лампа с символикой советской власти. Такие абажуры являлись статусной, даже наградной вещью, символизировали преданность владельца советскому государству и его приверженность принципам партийности. За таким столом сидели руководители псковского управления КГБ.

Даже оформление стола руководителя пронизано символизмом.

В музее ждут тех, кто интересуется историей спецслужб на Псковщине. Для знакомства с ней необходимо направить в свободной форме запрос на посещение историко-демонстрационного зала на адрес Управления ФСБ России по Псковской области.

Юлия Магера

Фото Анны Тягуновой